Meteo Italia. Rischio di piogge intense anche nel weekend

Un vortice di bassa pressione influenzerà il tempo sull'Italia anche nel corso del primo weekend di novembre, provocando piogge e temporali che saranno localmente di forte intensità. Secondo la tendenza meteo non avremo una tregua significativa dal maltempo anche nei prossimi giorni: dopo un miglioramento del tempo atteso per l'inizio della prossima settimana, infatti, l'Italia sarà investita da una nuova perturbazione già tra martedì e mercoledì.

Le previsioni per le prossime ore.

Domenica il tempo sarà ancora instabile in Sardegna, con locali rovesci o temporali specie nel sud della regione, dove i fenomeni potranno essere anche localmente forti. In Sicilia tendenza a un miglioramento con poche piogge residue. Piogge all’estremo Nord-Ovest, anche moderate a ridosso delle Alpi occidentali, e tempo in peggioramento nel settore peninsulare, a iniziare dal settore tirrenico e la Calabria. Rovesci o temporali in particolare tra basso Lazio e Abruzzo e al Sud, con fenomeni forti in risalita dalla Calabria verso l’alto Ionio, la Lucania e la Puglia. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto in tutta Italia, con possibili schiarite sul Triveneto. Temperature massime in ulteriore lieve aumento al Nord, per lo più in calo nel settore peninsulare. Venti moderati sul Ligure, in Sardegna, sul settore ionico e in Puglia.



Tra la notte successiva e la giornata di lunedì il rischio di fenomeni sarà ancora elevato al Nord, sul medio Tirreno e in Sardegna, inizialmente anche sulla Puglia. Il vortice responsabile di questo maltempo tenderà ad allontanarsi, favorendo un miglioramento del tempo che sarà solo temporaneo: una nuova perturbazione è già attesa tra martedì e mercoledì.

Foto: ANSA