Meteo Italia. Ponte di Ognissanti: weekend instabile al Nord-Ovest

Il Pontedi Ognissanti prenderà il via all'insegna del maltempo. Una nuova perturbazione, preceduta ancora una volta da intensi venti di scirocco, si sta avvicinando al nostro Paese dal Mediterraneo Occidentale e nelle prossime ore riporterà la pioggia soprattutto al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori. Sarà dunque un Halloween caratterizzato da nuove piogge e situazioni potenzialmente critiche. Il maltempo però si farà sentire soprattutto tra la notte di Halloween e la giornata di Ognissanti, quando la perturbazione investirà direttamente l’Italia: le piogge infatti cadranno su gran parte del Paese, anche intense soprattutto su Alpi e versante tirrenico della Penisola.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore.



La giornata di venerdì sarà ancora all’insegna della variabilità su molte regioni del Centro-Nord e sulle Isole. La nuvolosità insisterà maggiormente sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci diffusi, soprattutto al mattino, sulle regioni centrali. Rovesci isolati in Sardegna e nell’ovest Sicilia. Nel pomeriggio deboli piogge diffuse sull’Emilia Romagna e nelle regioni di Nord-Est. Rovesci o temporali su Sicilia occidentale e ovest Toscana. Temperature in aumento al Sud. Sabato tempo instabile con rovesci o temporali sulle isole maggiori. Qualche pioggia isolata al Nord-Ovest, specie al mattino. Domenica dovremo fare ancora i conti con una circolazione di aria instabile sul Mediterraneo occidentale, che probabilmente determinerà tempo variabile al Nord-Ovest, condizioni di forte instabilità tra l’est Sicilia e la Calabria. Nel pomeriggio e nel corso della sera possibile peggioramento anche sul Lazio e sulla Campania. Il clima diverrà molto mite in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud.

Foto: iStock/Getty images