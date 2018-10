Meteo Italia. Ponte di Ognissanti al via nel segno del maltempo

La tregua dal maltempo sarà breve e una nuova perturbazione si avvicinerà all'Italia a partire da domani, mercoledì 31 ottobre: dopo aver interessato soprattutto le regioni di Nord-Ovest, tra la notte di Halloween e giovedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, attraverserà il Paese.

Proprio nel corso della festa di Ognissanti questa perturbazione porterà pioggia su gran parte dell'Italia e le precipitazioni saranno intense soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni centrali tirreniche, Campania e Sicilia. Il maltempo si attenuerà dalla seconda parte del pomeriggio.

Soffierà un vento teso di Scirocco sull'Adriatico e sulle regioni meridionali con qualche rinforzo sui mari. Le temperature aumenteranno soprattutto nei valori minimi.



Dopo una festa di Ognissanti all'insegna del maltempo, la giornata di venerdì trascorrerà con tempo variabile su molte regioni del Centro-Nord e sulle Isole. Rovesci e temporali saranno probabili soprattutto su Lazio, bassa Toscana e Sicilia occidentale.

Le notizie meteo sono migliori per quanto riguarda il primo weekend di novembre, quando il maltempo si attenuerà al Centro-Nord, in modo più evidente al Nord-Est. Tempo ancora instabile sulle Isole Maggiori, con possibili piogge isolate anche al Nord-Ovest.

In tutta Italia il clima sarà molto mite nel corso del Ponte di Ognissanti, in particolare al Centro-Sud.

