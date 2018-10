Meteo Italia. Piogge anche durante il Ponte di Ognissanti

Una nuova perturbazione, preceduta ancora una volta da intensi venti di Scirocco, ha raggiunto il settore occidentale del nostro Paese. Il maltempo si farà sentire soprattutto giovedì, quando il sistema perturbato attraverserà da ovest verso est tutta l’Italia. Venerdì, a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sulle Isole e al Centro-Nord. Per sabato si prevede un miglioramento sulle regioni peninsulari e dal pomeriggio anche al Nord, mentre il tempo resterà variabile sulle isole. Domenica possibile fase di maltempo su Calabria e Sicilia orientale, piogge isolate a Nordovest, tendenza al peggioramento dal pomeriggio lungo il Tirreno. Le temperature con il passare dei giorni aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

Previsioni meteo per giovedì. Molte nubi e probabili piogge su quasi tutto il Paese, con qualche schiarita solo in Sardegna e, dal pomeriggio, al Nordovest. Le precipitazioni più intense sono attese sulle aree alpine e prealpine centro orientali, all’estremo Nordest, sul Lazio, sulla bassa Toscana, in Campania e sulla Sicilia. Limite della neve attorno a 1800 m sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si esauriranno al Nordovest mentre insisteranno maggiormente sul settore centrale tirrenico, in Campania e sulla Sicilia. Temperature: in aumento soprattutto nei valori minimi. Venti: moderati di scirocco al Centro Sud e sul mare Adriatico, con qualche rinforzo sui mari, lungo le coste del medio e basso Tirreno, e al Sud. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta l’Italia (IdA pari a 75).

Previsioni meteo per venerdì. Il cielo sarà nuvoloso su quasi tutto il Paese. Al mattino sono previste piogge e rovesci diffusi al Centro; rovesci e temporali isolati in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Nel corso della giornata tendenza a deboli piogge diffuse anche sull’Emilia Romagna, sulle regioni di Nordest e sulla Lombardia orientale; possibili rovesci o temporali di forte intensità sulla Toscana sud occidentale; la sera temporanee schiarite sulla Sardegna. Temperature in aumento al Sud e quasi ovunque superori alla norma. Venti di debole o al più moderata intensità.