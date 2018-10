Meteo Italia. Perturbazione verso Nord-Ovest e Sardegna

Tra mercoledì e giovedì l’alta pressione si ritirerà parzialmente dalla nostra Penisola e consentirà alla perturbazione n°2 di ottobre di aggredire i settori più occidentali d’Italia: si conferma un peggioramento del tempo, con molte piogge al Nordovest e sulla Sardegna. Le temperature, invece, non subiranno grandi variazioni e in molte zone d’Italia rimarranno leggermente al di sopra delle medie stagionali, con un clima mite. Già nel corso di venerdì l’alta pressione tornerà a guadagnare terreno, favorendo un sensibile miglioramento anche nei settori occidentali della Penisola, seppur con un po’ di instabilità sulle Isole. Questo miglioramento getterà le basi per un fine settimana nel complesso soleggiato e mite.

Previsioni meteo per oggi. Molte nuvole e locali piogge su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente Ligure, Sardegna; precipitazione più diffuse dalla sera, anche su Lombardia occidentale, Levante Ligure e Toscana. Alternanza tra sole e nuvole su regioni tirreniche ed estremo Sud, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale piovasco nei settori interni del Centro e tra Calabria e Sicilia. Il clima sarà mite, anche se le temperature massime subiranno una leggera diminuzione specialmente al Nordovest.



La Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, mercoledì 10 ottobre, un'allerta gialla per rischio idrogeologico in Piemonte (Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro) e Sardegna (Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente).

Previsioni meteo per giovedì. Molte nubi e piogge diffuse al Nord-Ovest e Sardegna, con rovesci e temporali a tratti anche intensi, soprattutto in Piemonte e Liguria dove gli accumuli di pioggia potrebbero essere abbondanti. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto del Paese, con qualche piovasco solo sulle zone interne del centro. Temperature con poche variazioni.