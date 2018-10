Meteo Italia. Perturbazione e aria fredda in arrivo sull'Italia

Una svolta autunnale è prevista a partire dal pomeriggio di oggi: l’arrivo di una nuova perturbazione determinerà un progressivo peggioramento del tempo a partire dalle regioni più orientali e, in serata, al Centro-Sud. Aumenteranno anche i venti che, tra la sera di oggi e l’inizio della prossima settimana, faranno affluire aria decisamente più fredda sull'Italia determinando un deciso calo delle temperature. Una fase di maltempo si preannuncia per lunedì al Sud e in Sicilia con piogge e temporali anche forti.

Previsioni meteo per domenica. Nuvole in gran parte del Paese e in particolare sul versante orientale della Penisola. Nel corso del giorno piogge sparse su Veneto, Emilia, regioni centrali adriatiche, nord della Puglia, Calabria e Sicilia Orientale; possibile qualche sconfinamento sul medio versante tirrenico, specie nel Lazio. In serata piogge sparse su gran parte del Centro-Sud, anche di forte intensità nella notte sulle regioni meridionali.

Primo calo nelle temperature massime, che resteranno comunque ancora sopra le medie in molte regioni. Venti in rinforzo soprattutto sul medio e basso Adriatico.

La Protezione Civile ha diramato, per la giornata di oggi, domenica 21 ottobre, un'allerta gialla in 6 regioni.

Il bollettino dettagliato:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Roma

Marche: Marc-6, Marc-2, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo bello al Nord, Toscana e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse, anche di forte intensità, su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Temperature massime in leggero rialzo nelle Venezie, in deciso calo nel resto d’Italia. Ventoso per freddi venti settentrionali al Centro-Sud e Isole.