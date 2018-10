Meteo Italia. Oggi torna il maltempo

Una nuova perturbazione, preceduta ancora una volta da intensi venti di scirocco, si sta avvicinando al nostro Paese dal Mediterraneo Occidentale e nelle prossime ore riporterà la pioggia soprattutto al Nordovest e sulle Isole Maggiori. Il maltempo però si farà sentire soprattutto domani, giovedì, quando la perturbazione investirà direttamente l’Italia: le piogge infatti cadranno su gran parte del Paese, anche intense soprattutto su Alpi e versante tirrenico della Penisola. Venerdì probabilmente sarà ancora una giornata di tempo instabile o localmente perturbato sulle Isole e al Centro-Nord; nel fine settimana, infine, il maltempo dovrebbe attenuarsi sulle regioni peninsulari e sul Nordest, permanendo invece una maggiore variabilità sull’estremo Nordovest e nelle isole. Le temperature nel corso della settimana aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

Previsioni meteo per oggi (mercoledì). Mercoledì al mattino molte nuvole e deboli piogge sparse al Nordovest e Sicilia; un po’ di nuvolosità anche su resto del Nord, regioni centrali tirreniche, Calabria e Sardegna, con qualche piovasco sulla Toscana. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Paese: piogge sparse al Nordovest, Emilia Occidentale, Alta Toscana, Basilicata, Calabria e Isole, con neve sulle zone alpine oltre 1500-1700 metri; piogge anche forti su Piemonte e Liguria. In serata la pioggia si estenderà anche a Trentino, veneto Occidentale, Umbria e Lazio. Venti tesi di scirocco su tutti i bacini di ponente e sul canale di Sicilia. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Sud. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta l’Italia (IdA compreso tra 75 e 80).

Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di mercoledì 31 ottobre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



Previsioni meteo per domani (giovedì). Molte nubi e probabili piogge su quasi tutto il Paese, con qualche schiarita solo in Sardegna e, dal pomeriggio, al Nordovest. Le precipitazioni più intense sono attese sulle aree alpine e prealpine centro orientali, su estremo Nordest, sul Lazio, in Campania e sulla Sicilia occidentale. Limite della neve attorno a 1600-1800 m sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si esauriranno al Nord, mentre insisteranno maggiormente sul settore centrale tirrenico e sulla Sicilia occidentale. Temperature: in aumento nei valori minimi. Venti: moderati di scirocco al Centro Sud e sul mare Adriatico, con qualche rinforzo sui mari e lungo le coste del medio e basso Tirreno.