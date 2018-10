Meteo Italia. Oggi tempo soleggiato sull'Italia

Anche oggi bel tempo e temperature decisamente miti in tutta Italia per la presenza dell’alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale e Centrale. Il tempo però andrà incontro a un brusco cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, e le prime avvisaglie le vivremo già nella giornata di domani, venerdì, quando le nubi aumenteranno in gran parte del Paese e le prime piogge bagneranno il Nord e il versante tirrenico della Penisola. Nel corso del weekend assisteremo così a un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove saranno possibili piogge intense e particolarmente insistenti. Le piogge più abbondanti dovrebbero interessare sabato le aree alpine e prealpine e la Liguria, domenica la fascia tra l’estremo Nordest, il Centro e la Sardegna. Queste condizioni meteorologiche, accompagnate da possibili situazioni critiche, proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per oggi (giovedì). Giovedì bel tempo, con il sole che splenderà praticamente in tutta Italia, con appena un po’ di nuvole all’estremo Nordest. Nelle prime ore del giorno è possibile la presenza di nebbie nelle valli del Centro, specie in Toscana. La sera aumento della nuvolosità anche in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in generali miti, in diminuzione al Nordovest. Venti tesi settentrionali sullo Ionio e sul Salento, in attenuazione verso sera. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto in tutta l’Italia (IdA pari a 90-95).



La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo(Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara).

Previsioni meteo per domani (venerdì). Un po’ di sole resisterà a ridosso delle Alpi occidentali, sul medio e basso Adriatico, all’estremo Sud e parte delle Isole. Altrove nuvolosità in aumento con qualche debole pioggia tra il Levante ligure e l’alta Toscana, deboli piogge o pioviggini isolate su estremo Nordest, est Lombardia, Piacentino, Umbria, alto Lazio e Campania. La sera piogge anche sul nord della Lombardia e sull’alto Piemonte. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Cominceranno a soffiare venti meridionali in graduale intensificazione.