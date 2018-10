Meteo Italia. Oggi prime piogge isolate al Nord e sul versante tirrenico

Oggi una perturbazione proveniente dal Nord Europa si avvicinerà all’Italia causando così il richiamo di umide correnti meridionali che favoriranno un generale aumento della nuvolosità e il ritorno di qualche pioggia al Nord e regioni tirreniche. Nel fine settimana questa perturbazione darà origine a un vortice di bassa pressione che, posizionato sul Mediterraneo Occidentale, indirizzerà verso l’Italia intensi venti meridionali carichi di umidità che scaricheranno notevoli quantitativi di pioggia in molte zone del Centro-Nord e in Sardegna. In alcune aree le piogge saranno insistenti e a tratti intense, con il rischio di veri e propri nubifragi: al momento i modelli matematici stimano accumuli totali che entro lunedì potrebbero arrivare, localmente, fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato) e forse anche oltre. Le piogge bagneranno già sabato il Nord e le regioni centrali tirreniche per poi estendersi domenica anche al resto del Paese.

Previsioni meteo per oggi (venerdì). Venerdì cielo in prevalenza nuvoloso al Nord, regioni tirreniche e zone interne del Centro, in generale sereno o poco nuvoloso invece nel resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge deboli e isolate su Liguria, Bassa Lombardia, Emilia Occidentale, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria e Lazio. A fine giornata intensificazione delle piogge, che si estenderanno anche a Piemonte e Alta Lombardia. Temperature minime in rialzo al Centro; massime in sensibile calo al Nordovest. Venti moderati di Libeccio sui mari di ponente.

Previsioni meteo per domani (sabato). Sabato maltempo al Nord, tranne in Emilia orientale e Romagna, con piogge e rovesci in graduale intensificazione con il passare delle ore; a partire dal pomeriggio rischio di fenomeni di forte intensità, anche temporaleschi, in Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Nubi e piogge sparse in Toscana, Lazio, Campania e nord della Sardegna; più soleggiato altrove. Dalla serata peggiora al Centrosud, con rovesci e temporali in Toscana e Lazio e qualche pioggia anche in Calabria e Sicilia. Forti venti meridionali e mari molto mossi. Temperature massime oltre la media al Centro-Sud, in calo nelle aree del Nord interessate dal maltempo.