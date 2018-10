Meteo Italia. Oggi piogge e temporali all'estremo Sud

Il vortice di bassa pressione responsabile dell’attuale maltempo martedì scivolerà verso lo Ionio meridionale, da dove porterà ancora piogge all’estremo Sud, in particolare in Calabria e Sicilia. Alle sue spalle assisteremo a un miglioramento accompagnato anche da una risalita delle temperature verso valori nella norma o leggermente al di sopra. Seguiranno quindi un paio di giorni, mercoledì e giovedì, contrassegnati da molte schiarite e da un clima di nuovo insolitamente caldo per il periodo. In particolare per mercoledì, complici i venti di Föhn in discesa dalle Alpi, al Nord sono attese punte massime intorno ai 25 gradi. Venerdì avremo invece le prime avvisaglie di un nuovo cambiamento con nubi in aumento ma poche piogge al Nord e sul Medio Tirreno. Il peggioramento sarà più evidente nel corso del fine settimana per l’arrivo da ovest di una intensa perturbazione che, accompagnata da tesi e umidi venti meridionali, sabato coinvolgerà il Nord e l’alta Toscana, domenica anche il Centro e la Sardegna. Per il Nordovest e il settore alpino si prospetterebbe quindi il ritorno di precipitazioni abbondanti dopo un lungo periodo siccitoso.

Previsioni meteo per martedì. Prevalenza bel tempo al Nord e su Toscana, Lazio e Sardegna. Sul medio Adriatico iniziali annuvolamenti e piogge isolate su Appennino abruzzese e molisano ma con tendenza poi a schiarite. Nubi un po’ più insistenti su Campania, Lucania e Puglia con alcune piogge nelle zone interne e nel Salento in esaurimento già dal pomeriggio. Il tempo rimane instabile con rovesci o temporali sparsi in Calabria e nel nord ed est della Sicilia. Temporali anche forti sono possibili nel nordest della Calabria. Un miglioramento è atteso nella notte. Temperature quasi ovunque in rialzo, eccetto all’estremo Sud: massime in generale comprese tra 17 e 23 gradi. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali altrove, fino a forti nel basso Tirreno e in Sicilia.

Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di oggi, martedì 23 ottobre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta rossa di elevata criticità per rischio idraulico e per rischio idrogeologico sul Versante Ionico Settentrionale della Calabria.

È stata emessa l'allerta arancione di moderata criticità:

per rischio idraulico sulla sulla Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e sulla Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico);

per rischio temporali sulla sulla Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1), sulla Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e sulla Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico);

per rischio idrogeologico sull' sull' Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), sulla Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1), sulla Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale) e sulla Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico).

l'allerta gialla di ordinaria criticità è stata diramata sulle seguenti regioni

- per rischio idraulico su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-E2, Basi-E1), Puglia (Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Basso Fortore), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto);

- per rischio temporali su Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro), Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne) e Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto);

- per rischio idrogeologico su Basilicata (Basi-A1, Basi-B), Campania (Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese), Molise (Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea), Puglia (Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto).

Previsioni meteo per mercoledì. Prevarranno in generale le schiarite con tempo in miglioramento e pochi annuvolamenti residui anche all’estremo Sud. Correnti settentrionali addosseranno nuvole nel versante nord-alpino con interessamento anche delle nostre zone di confine, specie in Alto Adige dove sarà possibile qualche pioggia isolata. Ventoso per venti di Maestrale sul Tirreno, nelle Isole, sul Basso Adriatico, venti di Föhn in discesa dalle Alpi sul Nordovest. Temperature in rialzo e di nuovo sopra le medie su gran parte del Paese.