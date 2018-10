Meteo Italia. Oggi migliora: temperature in netto calo

L’ondata di maltempo che ha interessato l’Italia è stata generata da un’intensa circolazione di bassa pressione che lunedì si è fortemente approfondita sul Mar Ligure. Nelle prossime 24 ore il centro di bassa pressione si sposterà sull’Europa centrosettentrionale, indebolendosi, e di conseguenza il tempo sul nostro Paese diverrà meno perturbato. I venti meridionali si attenueranno progressivamente disponendosi da sudovest; temporaneamente affluiranno anche masse d’aria più fresche. Mercoledì è previsto l’avvicinamento da ovest di una nuova attiva perturbazione che interesserà soprattutto le estreme regioni nord-occidentali, destinata poi ad attraversare il Paese nel corso di giovedì. In seguito, nell’ultima parte della settimana, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, con temperature che, specialmente al Centro Sud, si assesteranno su valori sensibilmente superiori alla norma.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino nubi e precipitazioni diffuse nel nord del Piemonte, sulla Lombardia settentrionale e sul Nordest, con neve sulle Alpi sopra 1500 m circa. Rovesci e temporali su Lazio, Umbria, Toscana, nordovest Sardegna e Salento. Nella seconda parte della giornata i fenomeni cessano in Sardegna e al Sud, tendono ad attenuarsi al Centro e sulle regioni settentrionali; ampie schiarite al Sud e sulla Sicilia, nubi in diradamento sulla pianura piemontese e sulla bassa valle padana. Venti tesi da sudovest, in graduale attenuazione nel corso del giorno. Temperature in diminuzione. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta l’Italia (IdA pari a 75).

Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di martedì 30 ottobre, la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese Toscana: Lunigiana



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro Campania: Alto Volturno e Matese Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valchiavenna, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Emilia Romagna: Bacini emiliani orientali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso Lombardia: Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale 4 Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio Emilia Romagna: Bacini emiliani orientali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Belbo e Bormida, Scrivia Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Logudoro, Gallura, Iglesiente Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Romagna-Toscana Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino schiarite ancora ampie in Sardegna, sulle regioni centro meridionali e nel Nordest; nubi in addensamento sulla Sicilia, con qualche pioggia nel sud dell’isola. Piogge sparse in Liguria, specie a Ponente, e in Piemonte; deboli piogge isolate sull’ovest della Lombardia. Nel corso della giornata nubi in aumento su tutte le regioni, con precipitazioni principalmente sull’estremo nordovest, nel sud della Calabria, nel sud e sull’est della Sicilia; rovesci isolati sulla Sardegna tirrenica. La sera graduale peggioramento sulle regioni centrali tirreniche. Limite delle neve a circa 1600 sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento su Sardegna, regioni centrali e Nordest. Venti tesi di scirocco su tutti i bacini di ponente.