Meteo Italia. Oggi marcato maltempo su Abruzzo, Molise e al Sud

Le correnti fredde che accompagnano la perturbazione numero 4 del mese oggi si propagheranno a tutta l’Italia dando inoltre vita a un vortice di bassa pressione che si posizionerà sul basso Tirreno. La settimana quindi inizia con una giornata piovosa in molte zone del Centrosud, mentre le temperature, in ulteriore deciso calo, scenderanno quasi ovunque su valori inferiori a quelli tipici del periodo. Non mancherà qualche ingrediente tipicamente invernale, perché sull’Appennino centrale nelle prime ore del giorno scenderà anche la neve. Martedì il vortice di bassa pressione scivolerà sullo Ionio, da dove porterà ancora molte piogge sulle regioni meridionali; in compenso le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di tempo bello al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise, basso Lazio e tutte le regioni meridionali. Possibili rovesci e temporali di forte intensità su versante adriatico, Basilicata e Calabria. Al mattino qualche nevicata sull’Appennino Abruzzese e Molisano al di sopra di 1500 metri. Temperature massime in leggero rialzo nelle Venezie, in ulteriore sensibile calo nel resto d’Italia. Ventoso per freddi venti settentrionali al Centrosud e Isole.

Eventuali allerte della Protezione Civile qui

Previsioni meteo per martedì. Bel tempo al Nord,Toscana, Lazio e Sardegna. Nel resto del Centro cielo inizialmente nuvoloso, ma con ampie schiarite già nel corso del mattino. Molte nuvole sulle regioni meridionali: al mattino piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Campania, Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia; nel pomeriggio ancora piogge sparse su Calabria, Sicilia e, a carattere più isolato, qualche piovasco anche su Appennino Lucano e nel Salento. Temperature in rialzo in gran parte del Paese: massime in generale comprese tra 17 e 23 gradi.