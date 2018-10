Meteo Italia. Oggi maltempo diffuso e rischio nubifragi

Un profondo vortice di bassa pressione, posizionato sul Mediterraneo occidentale, indirizzerà verso l’Italia intensi venti meridionali, carichi di umidità, che scaricheranno notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni del Centro-Nord. In alcune aree le piogge e i temporali saranno insistenti e a tratti abbondanti, con il rischio di locali nubifragi. Questa fase di maltempo proseguirà fino a lunedì, giornata in cui in molte zone l’intensità delle piogge e del vento potrebbero toccare l’apice, dando luogo a situazioni critiche, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici infatti stimano accumuli totali di pioggia entro la fine di martedì fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 300-400 l/mq su Alpi e Prealpi centro-orientali e relative zone pedemontane, in Liguria e in Friuli.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in peggioramento anche al Sud e Isole, con rovesci e locali temporali su Campania, Calabria ionica, Sicilia orientale e meridionale e Sardegna. Prosegue la fase di maltempo al Centro-Nord con i fenomeni più intensi e abbondanti anche a carattere temporalesco, su Alpi, Prealpi, estremo Nord-Est, Liguria e regioni tirreniche. Temporanea attenuazione delle piogge su Valle D’Aosta e Piemonte dove i fenomeni riprenderanno in serata e soprattutto nella notte. Temperature massime in lieve calo al Centro e nei settori ionici, clima ancora molto mite in tutto il Centro-Sud. Giornata molto ventosa per venti meridionali da forti a burrascosi con raffiche anche oltre gli 80 km/h e mari fino ad agitati al Centro-sud.

Per la giornata è stata emessa dalla Protezione Civile un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico in:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave : Piave pedemontano, Alto Piave

Allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico in:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro : Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene : Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi : Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi

orientali, Nodo idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie,

Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino : Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave : Piave pedemontano, Alto Piave

Allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali in:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro : Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali : Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord : Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie,

Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro : Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico

Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Alto Volturno e Matese : Alto Volturno e Matese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro : Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi : Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi

orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie,

Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Toscana: Lunigiana, Versilia : Lunigiana, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento : Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino : Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone : Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta gialla di ordinaria criticitò per rischio idraulico in:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara : Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali : Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord : Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Alta Valtellina : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese, Alta Valtellina

Molise: Litoranea : Litoranea

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca : Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Serchio-Lucca

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto : Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto

3 Brenta-Bacchiglione-Alpone

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in:

Emilia Romagna: Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali : Bacini romagnoli, Bacini emiliani orientali

Molise: Litoranea : Litoranea

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia : Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, : Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle,

Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e : Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e

Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina,

Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana,

Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino : Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

Allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara

Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti

Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia: Appennino pavese

Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-1

Molise: Litoranea

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Scrivia

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle,

Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e

Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina,

Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno,

Romagna-Toscana, Serchio-Lucca

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Previsioni meteo per lunedì. La fase di maltempo raggiungerà il suo apice: al Nord e nelle regioni tirreniche le precipitazioni particolarmente insistenti e abbondanti potranno generare situazioni potenzialmente critiche con accumuli totali davvero molto ingenti. Rischio di temporali su estremo Nordest, Liguria e regioni tirreniche. Nelle Alpi occidentali quota neve attorno a 2000 metri in brusco calo nella notte attorno a 1500 metri. Nel resto del Paese cielo nuvoloso e a tratti alcune precipitazioni sotto forma di locali rovesci o temporali su Campania, Calabria ionica, Sicilia meridionale e Sardegna. Temperature massime in lieve aumento al Centro-sud e sulla Sicilia dove si potrebbero raggiungere 25-26°C; in sensibile diminuzione sulla Sardegna.