Meteo Italia. Oggi e domani nuove piogge

La perturbazione responsabile della forte ondata di maltempo ha lasciato il nostro Paese. Il miglioramento in atto tuttavia non durerà a lungo, poiché un altro sistema perturbato, preceduto ancora una volta da intensi venti di scirocco, si sta avvicinando dalla Spagna diretto verso le nostre regioni occidentali. Mercoledì il nuovo peggioramento riguarderà soprattutto le isole maggiori ed il Nordovest, mentre giovedì la perturbazione attraverserà anche il resto del Paese. Venerdì probabilmente sarà ancora una giornata di tempo instabile o localmente perturbato sulle isole e al Centro Nord; nel fine settimana, infine, il maltempo dovrebbe attenuarsi sulle regioni peninsulari e sul Nordest, permanendo invece una maggiore variabilità sull’estremo Nordovest e nelle isole. Le temperature nel corso della settimana aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino schiarite residue in Sardegna e sul Nordest, cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e sulle regioni centrali adriatiche; nubi in addensamento in Sicilia, con qualche pioggia nel sud dell’isola. Cielo coperto e piogge sparse su Liguria, specie a Ponente, e Piemonte; deboli piogge isolate sull’ovest della Lombardia, dell’Emilia e della Toscana. Nel corso della giornata nubi in aumento su tutte le regioni, con precipitazioni principalmente sul Nordovest, nel sud e sull’est della Sicilia; rovesci isolati sulla Sardegna tirrenica e sulla bassa Calabria. La sera graduale peggioramento anche sulle regioni centrali tirreniche. Limite delle neve a circa 1600 m sulle Alpi occidentali. Venti tesi di scirocco su tutti i bacini di ponente e sul canale di Sicilia. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio in tutta l’Italia (IdA compreso tra 75 e 80).

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Pianura emiliana centrale Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale Piemonte: Pianura settentrionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Medio Tevere, Nera - Corno, Chiascio - Topino Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Previsioni meteo per giovedì. Molte nubi e probabili piogge su quasi tutto il Paese, con qualche schiarita solo in Sardegna e, dal pomeriggio, al Nordovest. Le precipitazioni più intense sono attese sulle aree alpine e prealpine centro orientali, su estremo Nordest, sul Lazio, in Campania e sulla Sicilia occidentale. Limite della neve attorno a 1600-1800 m sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si esauriranno al Nord, mentre insisteranno maggiormente sul settore centrale tirrenico e sulla Sicilia occidentale. Temperature: in aumento nei valori minimi. Venti: moderati di scirocco al Centro Sud e sul mare Adriatico, con qualche rinforzo sui mari e lungo le coste del medio e basso Tirreno.