Meteo Italia. Oggi apice del maltempo

L’ondata di maltempo che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia proseguirà anche ad inizio settimana. Se l’intensa perturbazione che ha raggiunto l’Italia nel weekend si allontanerà verso est, un’altra intensa perturbazione sopraggiungerà a breve distanza dalla prima convogliata sul nostro paese dalla stessa area depressionaria attualmente posizionata sul Mediterraneo occidentale. Sarà all’origine di nuove piogge e temporali con possibili nubifragi e conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Infatti, gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro la fine di lunedì fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 400 l/mq possibili su Alpi e Prealpi centro-orientali, e relative zone pedemontane, in Liguria e in Friuli. I forti ma tiepidi venti meridionali manterranno i mari molto agitati ma anche temperature relativamente miti e la quota neve particolarmente elevata sulle Alpi, in attesa di un calo previsto da martedì quando però avremo una temporanea tregua. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno un nuovo rialzo termico.

Previsioni meteo per lunedì. Sarà un’altra giornata di forte maltempo con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese, ma che saranno particolarmente intensi e insistenti al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna occidentale; piogge intermittenti e più isolate in Campania, Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia. A fine giornata rischio di temporali anche al Sud e neve in rapido abbassamento sotto i 2000 metri sulle Alpi. Temperature in calo sulla Sardegna occidentale, stazionarie o in lieve aumento al Centro-sud. Clima molto mite nonostante il maltempo. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo con diffuse raffiche di tempesta fino a 90-100 km/h. Mare fino a molto agitato o grosso.

Lunedì attenzione ai venti di Scirocco che soffieranno in modo molto intenso con raffiche anche tempestose fino a 100 km/h. I venti si faranno sentire su tutti i mari ma anche nelle zone urbanizzate con possibili gravi criticità.

Rischio di violente mareggiate sulle coste esposte.



Le norme di comportamento in caso di vento forte.

Per la giornata di Lunedì 29 ottobre 2018:



Per la giornata di Lunedì 29 ottobre 2018:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro Lombardia: Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Abruzzo: Bacino dell'Aterno Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Appennino pavese Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico Toscana: Lunigiana Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Abruzzo: Marsica, Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia Puglia: Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Abruzzo: Bacino dell'Aterno Campania: Alto Volturno e Matese Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente Lombardia: Valchiavenna, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Belbo e Bormida, Scrivia Puglia: Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura orientale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina Marche: Marc-5 Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale Lombardia: Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-6, Marc-2, Marc-1, Marc-4 Molise: Frentani - Sannio - Matese Piemonte: Valle Tanaro Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani orientali Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso Marche: Marc-3, Marc-5, Marc-1 Molise: Litoranea Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valle Tanaro, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes, Valle dAosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint Barthelemy e Valtournenche, Bassa Valle dAosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle dAyas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Previsioni meteo per martedì. Ampie schiarite nel Nordovest, in Emilia, regioni centrali adriatiche e meridionali; avremo ancora la possibilità di alcune precipitazioni su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Quota neve sulle Alpi in notevole calo fino a 1300 metri sul settore centrale e 1600 su quello orientale. Venti in decisa attenuazione all’estremo Sud; in Campania, Sardegna e Centro-nord soffieranno moderati o tesi venti di Libeccio. Temperature in sensibile calo con valori decisamente più consoni alla stagione