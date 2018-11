Meteo Italia. Oggi ancora maltempo al Centronord e Sicilia occidentale

La perturbazione numero 1 di novembre ci lascerà in eredità un vortice di bassa pressione che influenzerà il tempo in Italia durante tutta l’ultima parte della settimana. In particolare oggi il vortice depressionario si posizionerà nei dintorni della Sardegna, da dove porterà nuvole su gran parte del Paese e piogge diffuse soprattutto al Nordest, nelle regioni centrali e nelle Isole maggiori. Per sabato si prevede un miglioramento al Centro e al Nordest, mentre il tempo resterà nuvoloso e a tratti piovoso al Nordovest e sulle Isole maggiori. Domenica possibile fase di forte maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna con tendenza ad un nuovo peggioramento a fine giornata sulle regioni tirreniche. Le temperature con il passare dei giorni aumenteranno riportandosi quasi al di sopra della norma, specie al Centronord.

Previsioni meteo per oggi. Molte nuvole in tutta Italia. Piogge diffuse sulle regioni centrali e in Sardegna, anche di forte intensità in Toscana, Umbria e Lazio; nel corso del giorno piogge sparse anche su Venezie, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Campania e Sicilia. Temperature in aumento al Sud e quasi ovunque superiori alla norma. Moderati venti di Scirocco al Centrosud.

Eventuali allerte della Protezione Civile qui.

Previsioni meteo per sabato. Ancora nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, soprattutto nel versante adriatico. Rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna, in quest’ultima regione anche a carattere temporalesco. Temperature massime in aumento in gran parte del Centro-Nord.

Foto iStock/Getty Images