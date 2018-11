Meteo Italia. Novembre si apre all'insegna del maltempo

Una nuova perturbazione (la n.1 di novembre), preceduta ancora da venti di Scirocco, questa volta per fortuna solo di moderata intensità, ha raggiunto il nostro Paese. Esclusa la Sardegna il maltempo con nuvole e piogge coinvolgerà l’Italia intera. Venerdì, a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sulle Isole e al Centro-Nord. Per sabato si prevede un miglioramento al Nord e nelle regioni peninsulari, mentre il tempo resterà variabile e a tratti instabile sulle Isole maggiori. Domenica probabile fase di forte maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna, con tendenza ad un nuovo peggioramento a fine giornata sulle regioni tirreniche. Le temperature con il passare dei giorni aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma. , preceduta ancora da, questa volta per fortuna solo di moderata intensità, ha raggiunto il nostro Paese. Esclusa lacon nuvole e piogge coinvolgerà l’Italia intera., a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sullee al Centro-Nord.si prevede un miglioramento, mentre il tempo resterà variabile e a tratti instabile sulle Isole maggiori.probabile fase di forte maltempo su, Sicilia e Sardegna, con tendenza ad un nuovo peggioramento a fine giornata sulle regioni tirreniche.con il passare dei giorni aumenteranno riportandosi quasi ovunque al di sopra della norma.

Previsioni meteo per giovedì. Su tutto il Paese cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sottoforma di rovesci o temporali, sono attese all’estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. Limite della neve attorno a 1800 m sulle Alpi centro-orientali. Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi. Venti moderati di Scirocco al CentroSud e sul mare Adriatico, con qualche rinforzo sui mari, lungo le coste del medio, basso Tirreno e al Sud.

Per la giornata la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa in Veneto, arancione in Piemonte, Sicilia, Lazio, Liguria, Toscana, Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige.

Previsioni meteo per venerdì. Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso su quasi tutto il Paese. Al Centro sarà una giornata di maltempo con piogge, rovesci e temporali frequenti, localmente anche intensi tra bassa Toscana, Lazio e Umbria. Nel corso della giornata tendenza a deboli piogge diffuse anche sull’Emilia Romagna, sulle regioni di Nordest e sulla Lombardia; su Sardegna e Sicilia occidentale tempo instabile fin dal mattino con probabili rovesci e locali temporali. In mattinata possibilità di piogge deboli e locali anche all’estremo Nordovest. Temperature massime in aumento al Nord e al Sud , quasi ovunque superori alla norma. Venti di debole o al più moderata intensità, in prevalenza di Scirocco.

Foto iStock/Getty Images