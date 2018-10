Meteo Italia. Novembre inizia con temperature molto miti

L’ondata di maltempo che sta coinvolgendo gran parte d’Italia ha un nuovo e intenso impulso in questo lunedì: piogge e temporali con possibili nubifragi incrementeranno i livelli di criticità, in particolare al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Entro la fine di questa giornata in molte zone gli accumuli totali di pioggia potrebbero superare i 400 l/mq in sole 72 ore su Alpi, Prealpi centro-orientali e relative zone pedemontane, in Liguria, e in Friuli Venezia Giulia (in questa regione gli accumuli stanno già sfiorando i 600 l/mq). La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1900-2000 metri di quota, anche se dalla serata i fiocchi potrebbero raggiungere i 1300 metri a partire dalla Alpi occidentali. Un altro fattore di rischio importante da sottolineare è il vento meridionale tempestoso, con raffiche vicine ai 100 km orari; di conseguenza i mari saranno molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte. Martedì il maltempo sarà in progressiva attenuazione, mentre le temperature subiranno un calo anche sensibile.



Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì una nuova perturbazione darà origine a precipitazioni soprattutto sull’estremo Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, ovest Lombardia). Qualche pioggia anche in Sicilia, all’estremo Sud e sulla Sardegna orientale. La sera peggiora anche sulle regioni centrali tirreniche. Forti venti di Scirocco sui bacini di Ponente, temperature in tendenziale rialzo. Nelle ore successive e nella giornata di giovedì questa perturbazione investirà anche il resto dell’Italia, portando di nuovo precipitazioni anche intense soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni centrali tirreniche, Campania e Sicilia. Temperature in aumento, specialmente al Sud e in Sicilia. Venti moderati di Scirocco sull’Adriatico e sulle regioni meridionali, con qualche rinforzo sui mari. Nell’ultima parte della settimana andremo probabilmente incontro a un’attenuazione del maltempo. Le temperature resteranno su valori particolarmente miti, soprattutto al Centro-Sud. Per tutti i dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images