Meteo Italia. Nel weekend torna il maltempo

Anche giovedì bel tempo e temperature decisamente miti in tutta Italia per la presenza dell’alta pressione che occupa gran parte del Mediterraneo Occidentale e Centrale. Il tempo però andrà incontro a un brusco cambiamento nel fine settimana, con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica, e le prime avvisaglie le vivremo già nella giornata di venerdì, quando le nubi aumenteranno al Nord e sul versante tirrenico, dove sono attese le prime isolate piogge o pioviggini. Nel corso del weekend assisteremo così a un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove saranno possibili piogge intense e particolarmente insistenti. Gli accumuli di pioggia più abbondanti sono previsti sulla Liguria, nelle zone alpine e pedemontane, in Friuli e lungo il versante tirrenico del Centro. Queste condizioni meteorologiche, che potranno dare luogo a situazioni critiche, proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì bel tempo, con il sole che splenderà praticamente in tutta Italia, con soltanto un po’ di nuvolosità sparsa sulle Venezie, dove comunque non sono previste piogge. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Anche in Toscana le nubi basse e le nebbie delle prime ore del giorno tenderanno a diradarsi nel corso della mattinata. La sera aumento della nuvolosità anche in Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e nord Campania. Rispetto alla giornata di mercoledì, quando sono stati toccate temperature da record per il mese di ottobre, giovedì sensibile calo delle temperature al Nord, dove comunque il clima resta mite con valori sopra le medie. Venti moderati tra Salento, Canale d’Otranto e Ionio, in indebolimento verso sera. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità alto in tutta l’Italia (IdA pari a 90-95).



La Protezione Civile ha diramato per giovedì 25 ottobre un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo(Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara).

Previsioni meteo per venerdì. Ampie zone soleggiate resisteranno a ridosso delle aree alpine, soprattutto in Val d’Aosta e in Alto Adige, ma anche sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e in gran parte delle Isole maggiori. Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso nel resto del Nord e sulle regioni tirreniche, con qualche debole e isolata pioggia su Liguria, nord della Toscana, Umbria, alto Lazio, Campania, nord-ovest della Calabria e, dal pomeriggio, anche in Friuli Venezia Giulia e, localmente, in pianura padana. All’alba e nel primo mattino possibilità di alcuni banchi di nebbia sulla Val Padana orientale, più probabili in Emilia. La sera piogge sparse in Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime in aumento, massime in calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Cominceranno a soffiare venti meridionali in graduale intensificazione nel corso della giornata.