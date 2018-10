Meteo Italia. Mercoledì piogge sparse. Da giovedì migliora al Centro-Nord

Le correnti umide spinte sull’Italia dalla perturbazione numero 3 del mese mercoledì porteranno ancora nuvole su gran parte del Paese, con piogge sparse che, per lo più a carattere isolato, interesseranno soprattutto le regioni del Centro e del Sud. Le temperature, grazie ai venti tiepidi alimentati dalla perturbazione, rimarranno piuttosto miti e al di sopra delle medie stagionali. Giovedì e venerdì il nuovo rinforzo dell’alta pressione garantirà un graduale miglioramento del tempo in gran parte d’Italia; la perturbazione numero 3 del mese, oramai confinata sul bordo più meridionale del Mediterraneo, si limiterà a portare rovesci e temporali residui soprattutto sull’est della Sicilia e della Sardegna.

Previsioni meteo per mercoledì. Nel corso della giornata le nubi lasceranno solo pochi spazi alle schiarite essenzialmente sulle Alpi centrali, sulle coste campane e, inizialmente, anche su quelle pugliesi e parte della Sicilia. Saranno possibili piogge isolate in Liguria, su Emilia Romagna, pianura veneta, Toscana centro-meridionale e altre zone interne del Centro. Piogge e rovesci isolati su Sardegna, specie sul versante tirrenico, e al Sud, in particolare su zone interne e Calabria ionica. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti moderati sud-orientali sulle Isole e sui mari di Ponente. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA pari a 70).

Foto iStock/Getty Images



Per la giornata di mercoledì 17 ottobre, la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Iglesiente



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Lazio: Bacini Costieri Sud, Roma, Bacini Costieri Nord

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Sardegna: Gallura

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole





Previsioni meteo per giovedì. Giovedì un po’ di nubi soprattutto al mattino sulle regioni adriatiche e sul Piemonte, schiarite anche ampie sul resto del Centro-Nord. Cielo nuvoloso sulla Calabria ionica e sulle Isole maggiori. Al mattino rovesci isolati sull’est della Sardegna, piogge occasionali in Abruzzo. Nel pomeriggio ancora qualche rovescio sulla Sardegna orientale, piogge o rovesci isolati sull’est della Sicilia. In serata rovesci sulla Sicilia orientale e meridionale. Temperature quasi ovunque in lieve aumento. Venti tesi orientali sulle Isole e sulla Calabria. Venti orientali forti su basso Tirreno e sui mari meridionali.