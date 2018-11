Meteo Italia. Mercoledì piogge e temporali anche al Sud

Mercoledì la perturbazione numero 2 di novembre, prima di abbandonare la Penisola, porterà ancora piogge al Nord-Est e un aumento dell’instabilità al Sud con temporali, localmente anche intensi, a iniziare dal versante tirrenico. Giovedì il rialzo della pressione atmosferica garantirà un deciso miglioramento al Centro-Sud con residua instabilità sulla Puglia meridionale, mentre nubi più compatte e alcune piogge insisteranno al Nord-Ovest. Da venerdì, però, l’avvicinamento di un altro sistema nuvoloso da ovest manterrà tempo perturbato sulle regioni nord-occidentali, determinando un peggioramento anche sulle Isole maggiori.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi su Lombardia orientale e regioni di Nord-Est. Parziali schiarite all’estremo Nord-Ovest, in Emilia Romagna e, dal pomeriggio, sulle zone costiere del Centro. Instabile al Sud con temporali a iniziare dalla Campania, ma in rapido spostamento verso le altre regioni peninsulari. Rovesci isolati anche sulla Sicilia orientale, in serata migliora in quasi tutto il Sud. Si attenua la pioggia anche al Nord-Est. Nella notte nuovo graduale peggioramento sulle regioni nord-occidentali. Temperature in generale diminuzione in tutta l’Italia, ventilato per Libeccio sui mari di Ponente. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 70 e 80).

Foto iStock/Getty Images

Allerta arancione su Lombardia, Piemonte e Veneto

Per la giornata di mercoledì 7 Novembre la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico su Lombardia (Nodo idraulico di Milano), Piemonte (Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone) e Veneto (Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige), e per rischio idrogeologico sul Piemonte (Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone).



È stata diramata anche l'allerta gialla di ordinaria criticità su 16 regioni italiane: per tutti i dettagli è possibile consultare a questo link il bollettino della Protezione Civile.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e in Sicilia, a parte l’insistenza di nubi e di qualche rovescio sulla Puglia meridionale e sull’alta Toscana. Più nubi al Nord, tranne sulle coste adriatiche, con piogge e rovesci sparsi su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. Temperature minime in calo al Centro-Sud, massime per lo più stazionarie.