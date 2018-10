Meteo Italia. Mercoledì peggiora al Nordovest

L’anticiclone che occupa gran parte dell’Europa centro-meridionale mantiene condizioni prevalenti di bel tempo anche martedì sull'Italia. Il vortice di bassa pressione posizionato sulla Spagna però contribuisce a determinare una certa instabilità sulle Isole maggiori e nelle zone interne del Centro-Sud. La situazione descritta cambierà però già mercoledì, quando questa perturbazione riuscirà ad avvicinarsi all'Italia, portando un peggioramento del tempo al Nordovest e sulla Sardegna. Giovedì l’alta pressione ostacolerà l’avanzata della perturbazione, che quindi insisterà sulle stesse zone, lambendo anche la Toscana, e dando luogo ad abbondanti precipitazioni in Piemonte e Liguria. Da venerdì tendenza ad un generale miglioramento.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino temporali nel sud della Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con locali brevi rovesci o temporali nelle zone interne della Sicilia, della Calabria in Basilicata e sulla Puglia meridionale e nelle zone interne tra Lazio e Abruzzo. Ancora in prevalenza soleggiato nel resto del Paese. Sulla Sardegna nuvolosità variabile con locali rovesci intermittenti più probabili nel settore sud-orientale. Temperature quasi invariate. Venti di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per mercoledì. Molte nuvole e piogge sparse intermittenti su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente Ligure e, nella seconda parte della giornata, occasionalmente anche nell'ovest e nel nord della Lombardia e sulle coste della Toscana. In Sardegna tempo instabile con precipitazioni a carattere intermittente più probabili nel settore tirrenico. Nel resto del Paese alternanza tra ampie schiarite e annuvolamenti: nel pomeriggio sporadici e brevi piovaschi non esclusi su Puglia meridionale e zone interne di Calabria e Sicilia orientale. A fine giornata le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi su Piemonte, Liguria centro-occidentale e Sardegna orientale. Temperature massime in leggera diminuzione al Nordovest. Venti moderati o localmente forti di Scirocco sulla Sardegna.