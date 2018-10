Meteo Italia. Lunedì tra sole e nuvole

Lunedì, il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione numero 2 del mese si limiterà a lambire appena i settori più occidentali della nostra Penisola in quanto sta scivolando verso sud in direzione della Spagna orientale: è infatti bloccato nella sua avanzata verso est dall’alta pressione che ancora occupa una grossa fetta dell’Europa Centrale e Orientale. La situazione meteo si sbloccherà solo a metà settimana, tra mercoledì e giovedì, quando una parziale ritirata dell’alta pressione consentirà finalmente alla perturbazione di muoversi verso levante: nel suo movimento verso nordest riuscirà a sfiorare alcuni settori occidentali dell’Italia, con possibili forti piogge o temporali al Nordovest, in Toscana e Lazio.

Previsioni meteo per lunedì. Al Nord nuvolosità variabile in diradamento nella seconda parte della giornata e senza precipitazioni di rilievo. Nubi sparse anche sulle regioni adriatiche del Centro-sud. Giornata più soleggiata sul versante tirrenico e nelle Isole maggiori. Nel corso della giornata saranno possibili piogge o brevi rovesci isolati principalmente sui rilievi delle Marche meridionali e su Puglia, Basilicata e nord della Calabria. Temperature senza grosse variazioni, con valori pomeridiani per lo più compresi tra 20 e 25 gradi. Il clima pomeridiano sarà piuttosto mite. Venti deboli e mari in prevalenza poco mossi. .



Per la giornata di lunedì 8 ottobre, la Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla di ordinaria criticità su alcuni settori di Calabria e Sicilia.

- ordinaria criticità per rischio idraulico sulla Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale);

- ordinaria criticità per rischio temporali sulla Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1) e la Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale);

- ordinaria criticità per rischio idrogeologico sulla Basilicata (Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1) e la Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale).

Foto: iStock/Getty images





Previsioni meteo per martedì. Tempo in prevalenza soleggiato in gran parte del Centro-Nord, al mattino occasionali rovesci su estremo Sud della Sardegna e Calabria nord-orientale. Nella seconda parte della giornata rovesci o isolati temporali su rilievi abruzzesi, Lazio centro-meridionale, Basilicata, centro-sud della Puglia, Calabria e Sicilia. Venti da deboli a moderati orientali sulla Sardegna, prevalentemente deboli altrove. Temperature stazionarie e leggermente superiori alla norma.