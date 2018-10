Meteo Italia. Lunedì apice del maltempo

L’ondata di maltempo che sta coinvolgendo gran parte dell’Italia proseguirà anche ad inizio settimana. Se l’intensa perturbazione che ha raggiunto l’Italia nel weekend si allontanerà verso est, un’altra intensa perturbazione sopraggiungerà a breve distanza dalla prima convogliata sul nostro paese dalla stessa area depressionaria attualmente posizionata sul Mediterraneo occidentale. Sarà all’origine di nuove piogge e temporali con possibili nubifragi e conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche. Infatti, gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro la fine di lunedì fino a 150/200 l/mq (litri al metro quadrato), ma con picchi anche di 400 l/mq possibili su Alpi e Prealpi centro-orientali, e relative zone pedemontane, in Liguria e in Friuli. I forti ma tiepidi venti meridionali manterranno i mari molto agitati ma anche temperature relativamente miti e la quota neve particolarmente elevata sulle Alpi, in attesa di un calo previsto da martedì quando però avremo una temporanea tregua. Da mercoledì una nuova perturbazione insidierà le regioni più occidentali e sarà ancora accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco che determineranno un nuovo rialzo termico.

Previsioni meteo per lunedì. Sarà un’altra giornata di forte maltempo con piogge e temporali che interesseranno gran parte del Paese, ma che saranno particolarmente intensi e insistenti al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna occidentale; piogge intermittenti e più isolate in Campania, Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia. A fine giornata rischio di temporali anche al Sud e neve in rapido abbassamento sotto i 2000 metri sulle Alpi. Temperature in calo sulla Sardegna occidentale, stazionarie o in lieve aumento al Centro-sud. Clima molto mite nonostante il maltempo. Venti di Scirocco in ulteriore rinforzo con diffuse raffiche di tempesta fino a 90-100 km/h. Mare fino a molto agitato o grosso.

Foto iStock/Getty Images

LUNEDÌ MASSIMA ATTENZIONE AI VENTI: RAFFICHE DI TEMPESTA

Lunedì attenzione ai venti di Scirocco che soffieranno in modo molto intenso con raffiche anche tempestose fino a 100 km/h. I venti si faranno sentire su tutti i mari ma anche nelle zone urbanizzate con possibili gravi criticità.

Rischio di violente mareggiate sulle coste esposte.



Le norme di comportamento in caso di vento forte.

Previsioni meteo per martedì. Ampie schiarite nel Nordovest, in Emilia, regioni centrali adriatiche e meridionali; avremo ancora la possibilità di alcune precipitazioni su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Quota neve sulle Alpi in notevole calo fino a 1300 metri sul settore centrale e 1600 su quello orientale. Venti in decisa attenuazione all’estremo Sud; in Campania, Sardegna e Centro-nord soffieranno moderati o tesi venti di Libeccio. Temperature in sensibile calo con valori decisamente più consoni alla stagione