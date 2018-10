Meteo Italia. Lunedì apice del maltempo

La perturbazione in arrivo dal Nord Europa darà origine a un vortice di bassa pressione che, posizionato sul Mediterraneo occidentale, indirizzerà verso l’Italia intensi venti meridionali, carichi di umidità, che scaricheranno notevoli quantitativi di pioggia in molte regioni del Centro-Nord. In alcune aree le piogge e i temporali saranno insistenti e a tratti abbondanti, con il rischio di locali nubifragi. Questa fase di maltempo proseguirà fino a lunedì, giornata in cui in molte zone l’intensità delle piogge e del vento potrebbero toccare l’apice.



Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì la fase di maltempo raggiungerà il suo apice: al Nord e nelle regioni tirreniche le precipitazioni particolarmente insistenti e abbondanti potranno generare situazioni potenzialmente critiche con accumuli totali davvero molto ingenti. Rischio di temporali su estremo Nordest, Liguria e regioni tirreniche. Nelle Alpi occidentali quota neve attorno a 2000 metri in brusco calo nella notte attorno a 1500 metri. Nel resto del Paese cielo nuvoloso e a tratti alcune precipitazioni sotto forma di locali rovesci o temporali su Campania, Calabria ionica, Sicilia meridionale e Sardegna. Temperature massime in lieve aumento al Centro-sud e sulla Sicilia dove si potrebbero raggiungere 25-26°C; in sensibile diminuzione sulla Sardegna. Venti da forti a tempestosi di Scirocco in tutto il Centro-sud con raffiche anche oltre i 100 km/h , da moderati a localmente forti anche in val Padana. Mari da molto mossi a molto agitati con mareggiate sulle coste esposte. A partire da martedì l’ondata di maltempo si attenuerà notevolmente : non avremo tuttavia un miglioramento duraturo del tempo. Si profilano infatti una serie di giornate molto variabili e a tratti molto piovose. L’ingresso di aria più fredda da ovest favorirà un sensibile calo delle temperature tra martedì e mercoledì con valori decisamente più consoni alla stagione.

