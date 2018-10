Meteo Italia. L'autunno alza la voce: aria più fredda ad inizio settimana e rischio di forte maltempo al Sud

Le correnti fredde che accompagnano la perturbazione numero 4 del mese lunedì si propagheranno a tutta l’Italia dando inoltre vita a un vortice di bassa pressione che si posizionerà sul basso Tirreno. La settimana quindi inizierà con una giornata piovosa in molte zone del Centrosud, mentre le temperature, in ulteriore deciso calo, scenderanno quasi ovunque su valori inferiori a quelli tipici del periodo.



Le previsioni per lunedì e martedì

Mercoledì prevarranno in generale le schiarite con tempo in miglioramento anche all’estremo Sud; correnti settentrionali addosseranno nuvole nel versante nord-alpino con interessamento anche delle nostre zone di confine, specie in Alto Adige dove saranno possibili anche alcune precipitazioni. Ventoso per venti di Maestrale sul Tirreno, nelle Isole, sul Basso Adriatico, venti di Foehn in discesa dalle Alpi sul Nordovest. Giovedì altra giornata abbastanza tranquilla; un peggioramento graduale si profilerebbe nel corso di venerdì al Nord e nel medio Tirreno.

Foto Ansa