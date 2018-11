Meteo Italia. Italia flagellata dal maltempo: forti piogge soprattutto al Nord

La prima parte di questa settimana resterà segnata dalla pesante ondata di maltempo che ormai dalla fine di ottobre sta mettendo a dura prova tutto il nostro Paese. Lunedì si manifesteranno ancora gli effetti della perturbazione n. 1 del mese, specialmente al Nord e nelle regioni tirreniche. Alle sue spalle si affaccia già un’altra perturbazione, la numero 2, che investirà l’Italia tra martedì e mercoledì, con effetti più rilevanti ancora una volta sulle regioni settentrionali. L’evoluzione successiva, quella per la seconda parte della settimana, lascia intravedere maggiori opportunità di un miglioramento, specialmente per le regioni del Centrosud. Più incerta la tendenza per il Nord, che rischia di rimanere ai margini e maggiormente esposto al flusso di correnti piovose meridionali. Nel frattempo il clima resterà mite per il periodo, con temperature spesso oltre la norma.

Previsioni meteo per lunedì. Piogge sparse in buona parte del Nord, più insistenti su Val d’Aosta, Piemonte, Liguria di ponente e Triveneto. Condizioni di instabilità con rischio di locali rovesci e temporali nelle regioni tirreniche su bassa Toscana, Lazio, Abruzzo e nord della Campania. Rovesci residui nel sud della Puglia. Tempo migliore con ampie schiarite nel resto del Centro-Sud e in Emilia Romagna. Temperature: massime in lieve calo Nord. Ventoso per venti meridionali soprattutto sui mari e lungo le coste del medio Tirreno. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso in tutta Italia (IdA compreso tra 70 e 75).

Foto Ansa



Criticità: continua l'Allerta. Dopo i disastri provocati dal maltempo nel weekend in Sicilia, con un bilancio di 12 vittime, le condizioni attuali, definite dalla Protezione Civile "apocalittiche" al Nord-Est, sono critiche anche in altre regioni.



Per conoscere le Allerta, leggi qui i bollettini di Allerta emessi dalla Protezione Civile.





Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata in gran parte nuvolosa al Nord e sulla Sardegna con rischio di qualche rovescio o temporale sul centro-nord della Sardegna: piogge e rovesci su Nord-Ovest, Triveneto ed Emilia occidentale. Fenomeni più intensi e insistenti in Liguria, Val d’Aosta, nord ed ovest del Piemonte. Al Centro nuvolosità in aumento sulle regioni tirreniche, senza fenomeni di rilievo fino alla fine della giornata. In serata qualche rovescio sulla Toscana e sul Lazio. Giornata migliore e più soleggiata lungo l’Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Temperature senza variazioni di rilievo. Altra giornata con venti moderati o tesi tra Libeccio e Scirocco sui mari di ponente e sul mare Adriatico.