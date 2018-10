Meteo Italia. Intensa perturbazione in arrivo sull'Italia

Il tempo dell’Italia sarà determinato dall’intenso campo di alta pressione presente fra l’Atlantico e l’Europa occidentale che assicurerà tempo stabile e temperature miti. Questa situazione muterà radicalmente durante il fine settimana, con le prime avvisaglie del cambiamento già venerdì, a causa dell’avvicinamento da ovest di una forte perturbazione atlantica.



Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì aumento della nuvolosità soprattutto al Nord, regioni tirreniche e sud della Sicilia. Qualche debole pioggia isolata su Levante ligure e alta Toscana, deboli piogge o pioviggini isolate su estremo Nordest, Umbria, alto Lazio e Campania. La sera piogge anche sul nord della Lombardia e sull’alto Piemonte Temperature minime in aumento. Lieve calo dei valori massimi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Sabato cielo molto nuvoloso o coperto in gran parte del Nord e sul medio Tirreno con piogge anche abbondanti e a carattere di rovescio nel settore ligure e a ridosso di Alpi e Prealpi, specie quelle centro-orientali e sul Friuli. Piogge meno intense sulle pianure del Nordovest e del Veneto, brevi piogge isolate possibili anche su Emilia occidentale, bassa Toscana, Lazio, nord della Campania, nordovest della Sardegna e zone interne della Sicilia sud-occidentale. Nuvolosità più variabile con anche spazio a residue schiarite sul medio Adriatico e sul resto del Sud e della Sicilia. Le temperature minime saranno in aumento, le massime in calo nelle aree più nuvolose del Nord, stabili o in lieve rialzo al Centro-sud e sull’alto Adriatico per effetto dei miti e tesi venti meridionali.



Domenica la perturbazione tenderà ad avanzare verso Levante, con una fascia di fenomeni anche abbondanti e il rischio di rovesci o temporali tra estremo Nordest, regioni centrali, specie il settore tirrenico, e la Sardegna. Al Nordovest prevarranno ancora le nuvole ma con fenomeni in attenuazione e probabili pause asciutte specie al mattino. Al Sud nuvole in aumento associate anche a locali piogge o brevi rovesci in Sicilia e nel settore ionico. Altra giornata ventosa per venti meridionali forti in gran parte del Centro-sud. Massime in calo al Centro e in Sardegna. Si tratta di una tendenza che necessita di conferme, vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti.

Foto iStock/Getty Images