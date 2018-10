Meteo Italia. Instabile all'estremo Sud e in Sicilia

Nel fine settimana ancora condizioni di tempo instabile sull'estremo Sud e sulla Sicilia dove nei prossimi giorni insisteranno piogge e temporali a causa di un centro di bassa pressione lasciato in eredità dalla seconda perturbazione di ottobre. Nel resto d’Italia invece la presenza dell’alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato. In questa fase le temperature resteranno sopra la norma, in particolare al Centro-Nord con punte anche di 26-27°C. All'inizio della prossima settimana osserveremo della residua instabilità sulla Calabria e sulla Sicilia e un temporaneo aumento della nuvolosità anche al Centro, specie sul lato adriatico.

Previsioni meteo per sabato. A Nord, al Centro, su Campania, Puglia centro-settentrionale e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato, salvo modesti annuvolamenti a metà giornata attorno ai rilievi del Nordovest e della Sardegna. Nel resto del Sud e in Sicilia maggiore variabilità, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti: la probabilità di brevi rovesci di pioggia o temporali isolati sarà maggiore sull'isola; occasionalmente coinvolte la Calabria meridionale, il Salento e l’Appennino lucano durante il pomeriggio. Temperature senza grandi variazioni: clima eccezionalmente mite, con valori fino a 25-26 gradi nelle regioni tirreniche e nelle Isole.



La Protezione Civile ha emanato per sabato 13 ottobre un'ALLERTA ARANCIONE per rischio temporali su: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Foto: iStock/Getty images



Previsioni meteo per domenica. Tempo ancora abbastanza soleggiato al Centro-nord, su Campania nord della Puglia e Sardegna, salvo qualche banco nuvoloso più insistente all'estremo Nordovest dal pomeriggio. Altrove cielo in prevalenza nuvoloso: piogge, rovesci e temporali su Sicilia e Calabria, con fenomeni localmente intensi e persistenti nei settori del basso versante ionico (non si escludono nubifragi). Sporadici piovaschi sul lato tirrenico della Sardegna. Temperature massime in lieve calo all'estremo Sud, ancora in generale al di sopra della norma. Venti: moderati o tesi tra est e sudest attorno alle Isole, in Calabria e sul medio-basso Tirreno.