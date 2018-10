Meteo Italia. Giovedì maltempo in Sardegna

Il vortice depressionario che negli ultimi giorni ha raggiunto il Mediterraneo occidentale, si sposterà leggermente verso sud-est posizionandosi fra il nord-est dell’Algeria e la Tunisia. Pertanto la sua influenza sarà ancora evidente sulle nostre due Isole maggiori dove il tempo resterà instabile con possibili piogge o temporali intermittenti. Nelle altre regioni l’alta pressione tornerà a rinforzarsi favorendo un graduale miglioramento salvo ancora un po’ di nuvole sparse al Nord e regioni adriatiche ma senza piogge di rilievo. Venerdì ulteriore miglioramento del tempo, con il sole che splenderà in gran parte d’Italia e qualche acquazzone residuo solo in Sicilia e Sardegna. Le temperature sono previste in leggero aumento: nei prossimi avremo un clima molto mite con valori diurni di alcuni gradi al di sopra della norma. Il tempo diverrà ancora più stabile e soleggiato nella giornata di sabato, anche in Sardegna e Sicilia. Domenica correnti più fresche dai Balcani potrebbero iniziare ad insidiare le regioni adriatiche e meridionali in attesa di un probabile e generale calo delle temperature ad inizio della prossima settimana..

Previsioni meteo per giovedì. Ancora rovesci e temporali sparsi nei settori tirrenici e meridionali della Sardegna. Piogge più isolate e sporadiche in Sicilia. Tempo più stabile nel resto del Paese ma con nubi sparse al Nord e lungo le regioni adriatiche del Centro-sud; in gran parte soleggiato sul versante tirrenico, fino alla Calabria, e sulla Puglia meridionale. Ventoso per venti orientali sul Tirreno, e attorno alle Isole Maggiori e per venti da nord in Liguria. Temperature quasi ovunque in rialzo e sempre piuttosto miti con valori compresi tra 20 e 26°C.

Per la giornata di giovedì 18 ottobre, la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura, Iglesiente



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-B, Basi-C, Basi-E1

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ancora un po’ di nuvolosità su Calabria e Isole Maggiori, con qualche acquazzone su Calabria meridionale, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese tra 20 e 26 gradi.