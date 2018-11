Meteo Italia. Fino a domenica maltempo al Nord-Ovest e sulle Isole

Un nuovo sistema nuvoloso, la perturbazione n. 4 del mese, si è avvicinata all’Italia e fino al fine settimana porterà una fase di maltempo soprattutto al Nord-Ovest, ma darà luogo a un aumento dell’instabilità anche sulle Isole maggiori. Nelle prossime 48 ore le piogge saranno particolarmente insistenti in Liguria, con rischio di notevoli accumuli. Altre situazioni critiche potranno crearsi in Sicilia e sulla bassa Calabria con rischio di forti temporali nella giornata di sabato. Le correnti meridionali che accompagnano la perturbazione continueranno a mantenere le temperature relativamente miti, con valori al di sopra delle medie stagionali. Domenica il Nord sarà anche interessato dalla coda di una perturbazione in transito sull’Europa centrale. La prossima settimana si conferma il rinforzo dell’alta pressione africana, dapprima sul Mediterraneo, poi anche sull’Europa centrale in una classica configurazione persistente a “omega” che determinerà condizioni di tempo prevalentemente stabile per diversi giorni, accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature e un conseguente rialzo dello zero termico che tornerà, come nei mesi estivi, fino a quote intorno ai 3500-4000 metri.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord-Ovest con precipitazioni sparse. Sulla Liguria centrale e di Ponente insisteranno rovesci anche di forte intensità: non si esclude la possibilità di qualche temporale. Nuvoloso al Nord-Est e in Toscana, ma con scarso rischio di pioggia. Nubi in aumento anche in Sardegna con possibili rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio. In tarda serata i primi temporali raggiungeranno la Sicilia occidentale. Nel resto del Paese tempo stabile e in gran parte soleggiato. Possibile presenza di nebbie sulla Valpadana orientale e nelle valli del Centro durante le ore notturne. Temperature quasi stazionarie, di nuovo relativamente miti. Scirocco in rinforzo sui mari occidentali. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

La Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo arancione per rischio idraulico connesso al transito della Piena del Po su settori dell'Emilia Romagna. Ecco il bollettino dettagliato:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Pianura emiliana centrale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia

Sardegna: Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente

Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone





Foto iStock/Getty Images



Previsioni meteo per sabato. Sabato si intensificano le piogge sulle regioni di Nord-Ovest, soprattutto dal pomeriggio su alto Piemonte e alta Lombardia. In Liguria l’insistenza di rovesci anche temporaleschi potrebbe dare luogo ancora ad accumuli importanti, che si andranno a sommare a quelli già di rilievo caduti nelle giornate precedenti. Instabilità in aumento anche in Calabria e Sicilia, con rischio di temporali localmente forti sull’isola e nel sud della Calabria. Da segnalare al mattino e nelle ore notturne la presenza di foschie dense e nebbie nella Val Padana orientale e nelle valli del Centro. Altrove non mancheranno schiarite anche ampie. Temperature quasi stazionarie. Insiste lo Scirocco sui mari di Ponente e sulla Sicilia.