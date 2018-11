Meteo Italia. Fine settimana ancora instabile

venti di Scirocco, questa volta per fortuna solo di moderata intensità, ha raggiunto il nostro Paese. Esclusa la Sardegna il maltempo con nuvole e piogge coinvolgerà l’Italia intera. Venerdì, a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sulle Isole e al Centro-Nord. Le previsioni per le prossime ore Una nuova perturbazione (la n.1 di novembre), preceduta ancora da, questa volta per fortuna solo di moderata intensità, ha raggiunto il nostro Paese. Esclusa la Sardegna il maltempo con nuvole e piogge coinvolgerà l’Italia intera., a causa di una circolazione di bassa pressione con centro sulla Sardegna, la giornata sarà ancora all’insegna del tempo instabile o localmente perturbato, specie sulle Isole e al Centro-Nord.

Sabato sull’insieme del Paese nuvolosità variabile, più estesa e densa nella prima parte della giornata; dal pomeriggio tendenza a schiarite anche ampie all’estremo Nordest. In mattinata locali e deboli piogge sulle pianure del Nord, in trasferimento nel pomeriggio all’estremo Nordovest. Sempre al mattino ultimi locali rovesci tra Toscana e alto Lazio. Nelle Isole tempo instabile con rovesci e locali temporali più probabili su Sardegna orientale e Sicilia occidentale. Nella notte i fenomeni sulle due Isole maggiori si intensificano e si estendono a tutti i settori. Venti moderati di Scirocco sul mar Tirreno e attorno la Sicilia. Temperature in aumento al Centronord. Domenica dovremo fare ancora i conti con una circolazione di bassa pressione in lento movimento dalla Sardegna verso la Tunisia. Il tempo resterà quindi molto instabile sulle due Isole maggiori e nel sud della Calabria dove sarà elevato il rischio di rovesci o temporali. Nel corso della giornata possibile coinvolgimento di buona parte delle regioni peninsulari, a cominciare da quelle del medio e basso versante tirrenico. Il clima risulterà ancora molto mite in tutta Italia, in particolare al Centrosud dove si potrebbero anche di poco, superare i 20 gradi. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, seguite gli aggiornamenti.

