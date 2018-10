Meteo Italia. Fase di forte maltempo su Abruzzo, Molise e Sud

Le correnti fredde che accompagnano la perturbazione numero 4 del mese lunedì si propagheranno a tutta l’Italia dando inoltre vita a un vortice di bassa pressione che si posizionerà sul Basso Tirreno. La settimana quindi inizierà con una giornata piovosa in molte zone del Centro-sud, mentre le temperature, in ulteriore deciso calo, scenderanno quasi ovunque su valori inferiori a quelli tipici del periodo. Non mancherà qualche ingrediente tipicamente invernale, perché sull'Appennino Centrale nelle prime ore del giorno scenderà anche la neve. Martedì il vortice di bassa pressione scivolerà sullo Ionio meridionale, da dove porterà ancora piogge all'estremo Sud in particolare in Calabria e nord della Sicilia; le temperature torneranno a salire e in molte zone del Paese sono attesi valori nella norma o leggermente al di sopra. A metà settimana clima di nuovo insolitamente caldo per il periodo con addirittura punte di 25 gradi nel Nord Italia complici i venti di Foehn.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord e Toscana. Nuvole sul resto d’Italia: pioverà anche intensamente su Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali, rovesci sparsi in Sicilia, meno probabili nel sud dell’Isola. Qualche pioggia residua sul Lazio centro-meridionale. Le piogge saranno localmente insistenti e a tratti di forte intensità con rischio anche di violenti temporali. Al mattino neve sull'Appennino centrale al di sopra di 1600 metri. Temperature massime in ulteriore generale calo, più sensibile ed evidente sul Centro Italia. Ventoso per freddi venti settentrionali su alto Adriatico, Liguria e al Centro-sud.





Per la giornata Lunedì 22 ottobre 2018 La Protezione Civile ha emanato:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1 Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-C, Basi-E1 Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea Puglia: Bacini del Lato e del Lenne



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A1, Basi-B Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Roma Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A1, Basi-B Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Alto Volturno - Medio Sangro Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto

Previsioni meteo per martedì. Tempo soleggiato al Nord, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel resto del Centro cielo inizialmente nuvoloso, ma con ampie schiarite già nel corso del mattino. Molte nuvole sulle regioni meridionali: al mattino ancora qualche pioggia isolata in Puglia, Basilicata e Appennino campano. Rovesci e temporali sparsi su Calabria, nord ed est della Sicilia. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno sulla Calabria e sul Nord della Sicilia. Migliora nel resto del Sud. Precipitazioni di forte intensità sulla Calabria nord-orientale. Temperature in rialzo in gran parte del Paese: massime in generale comprese tra 17 e 23 gradi. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali altrove con qualche rinforzo sul Mar tirreno e sulla Sicilia.