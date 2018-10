Meteo Italia. Da venerdì graduale peggioramento a partire dal Nord

Un campo di alta pressione esteso dall’Atlantico fino al Mediterraneo centrale favorisce attualmente un tempo stabile accompagnato da temperature decisamente miti per la stagione. Questa situazione muterà radicalmente durante il fine settimana, con le prime avvisaglie del cambiamento già venerdì, a causa dell’avvicinamento da ovest di una forte perturbazione atlantica. Nel corso del weekend assisteremo probabilmente ad un sensibile rinforzo dei venti meridionali, che convoglieranno masse d’aria tiepide ma anche molto umide soprattutto sulle le regioni centro settentrionali dove saranno possibili precipitazioni intense e persistenti. Le piogge più abbondanti dovrebbero interessare sabato le aree alpine e prealpine e il settore intorno al Ligure, domenica la fascia tra l’estremo Nordest, il Centro, specie il lato tirrenico e la Sardegna. Queste condizioni meteorologiche, accompagnate da probabili situazioni critiche, proseguiranno anche all’inizio della prossima settimana con il coinvolgimento più diretto anche delle regioni meridionali.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata prevalentemente stabile e soleggiata. All’alba possibile presenza di nebbie nelle valli della Toscana. Qualche annuvolamento più significativo sarà presente su Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale, al mattino anche a ridosso dell’Appennino abruzzese e molisano, dal pomeriggio sulla Sardegna occidentale. La sera aumento della nuvolosità anche in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in generali miti, in diminuzione al Nordovest. Venti tesi settentrionali sullo Ionio e sul Salento, in attenuazione verso sera.



La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo(Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara).

Previsioni meteo per venerdì. Un po’ di sole resisterà a ridosso delle Alpi occidentali, sul medio e basso Adriatico, all’estremo Sud e parte delle Isole. Altrove nuvolosità in aumento con qualche debole pioggia tra il Levante ligure e l’alta Toscana, deboli piogge o pioviggini isolate su estremo Nordest, est Lombardia, Piacentino, Umbria, alto Lazio e Campania. La sera piogge anche sul nord della Lombardia e sull’alto Piemonte. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Cominceranno a soffiare venti meridionali in graduale intensificazione.