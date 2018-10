Meteo Italia. Da giovedì nuovo aumento termico: weekend con clima mite

Il vortice di bassa pressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi giorni si sta finalmente allontanando verso nord, favorendo così in gran parte d’Italia un sensibile miglioramento del tempo. In particolare si indeboliranno gradualmente i venti meridionali e al contempo affluiranno sulla nostra Penisola anche masse d’aria più fresche. Mercoledì però è previsto l’avvicinamento da ovest di una nuova attiva perturbazione che interesserà soprattutto le regioni nordoccidentali, destinata poi ad attraversare il Paese tra la notte successiva e la giornata di giovedì.



Le previsioni per le prossime ore

Nella giornata di giovedì questa perturbazione investirà anche il resto dell’Italia, portando di nuovo precipitazioni anche intense soprattutto su Alpi, Prealpi, regioni centrali tirreniche, Campania e Sicilia. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte del pomeriggio. Temperature in aumento, specialmente nei valori minimi. Venti tesi di Scirocco sull’Adriatico e sulle regioni meridionali, con qualche rinforzo sui mari. La giornata di venerdì sarà ancora all’insegna della variabilità su molte regioni del Centro-Nord e sulle Isole. Si segnalano rovesci e temporali su Sicilia occidentale, Lazio e bassa Toscana. Durante il weekend maltempo in attenuazione al Centro-Nord, con un miglioramento più evidente al Nord-Est. Persisteranno condizioni di instabilità sulle Isole maggiori e possibili piogge isolate al Nord-Ovest. Il clima diverrà molto mite in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud.

Foto Ansa