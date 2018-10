Meteo Italia. Da domenica svolta autunnale: perturbazione e impulso di aria più fredda sull'Italia

Oggi l’Italia beneficerà dell’effetto stabilizzante dell’alta pressione, con le precipitazioni che abbandoneranno temporaneamente anche la Sicilia e con temperature diffusamente ben oltre le medie stagionali, un clima eccezionalmente mite che ci accompagnerà anche in questo fine settimana.

Domenica, in giornata, l’arrivo di una nuova perturbazione da nord-est determinerà un progressivo peggioramento del tempo a partire dalle regioni più orientali e, in serata, al Centro-Sud. All’ingresso della perturbazione aumenterà anche il vento che farà affluire, tra la sera di domenica e l’inizio della prossima settimana, aria decisamente più fredda sull’Italia determinando un deciso calo delle temperature. Una fase di maltempo, con piogge e temporali anche forti, si preannuncia per lunedì al Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per sabato. Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Un po’ più di nubi potranno ancora interessare la Sicilia e, più marginalmente la Sardegna, ma sostanzialmente senza piogge. Qualche locale addensamento sarà possibile lungo le Prealpi e all'estremo Nord-Ovest. Clima ancora molto mite per il periodo con massime diffusamente comprese tra 20 e punte intorno ai 25 gradi. Ventilato per venti settentrionali sul medio e basso Adriatico e sull'alto Ionio.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Est e sul versante Adriatico; schiarite ancora ampie al Nord-Ovest, Trentino Alto Adige, Sardegna e fascia Tirrenica; rovesci isolati nel sud della Calabria e sulla pianura Veneta.

Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità su quasi tutte le regioni. Rovesci isolati su Veneto; rovesci sparsi sulle Marche e in Abruzzo.

Nel tardo pomeriggio rovesci anche su Lazio centro-meridionale. Al Sud rovesci o temporali isolati su Calabria e Sicilia orientale.

Alla sera qualche pioggia all’estremo Nord-Ovest, soprattutto lungo le Alpi; ancora qualche rovescio sul Lazio; peggiora in Campania e nel nord della Puglia.

Temperature in diminuzione, specie sulla parte più orientale del Paese. Venti moderati orientali da est nord-est con rinforzi dalla sera sulle regioni centrali e sull’alto Adriatico.