Meteo.it a Focus Live: 4 giorni dedicati alla scienza e alla tecnologia

Mancano poche ore all’inizio di Focus Live in programma a Milano dall’8 all’11 novembre presso gli spazi del Museo Leonardo da Vinci. Meteo.it sarà Media Partner, insieme a Focus Junior, Focus Tv Mediaset e Radio 101, di questo grande appuntamento in cui si svilupperanno le grandi sfide dell’umanità. Focus Live aprirà i battenti giovedì 8 novembre: nelle 4 giornate si articoleranno oltre 200 eventi tra laboratori, installazioni, conferenze, dibattiti e workshop su cambiamento climatico, ambiente, genetica, robotica, viaggi nello spazio e intelligenza artificiale.



Sabato 10 novembre sarà presente anche la nostra meteorologa Serena Giacomin climatologa e Presidente di Italian Climate Network. L’appuntamento è alle 12:30 nel Padiglione Terra con “Meteo che scegli, tempo che trovi”, un imperdibile occasione per capire come funzionano le previsioni del tempo. Ad affiancare nella presentazione, durante le giornate di Focus Live, anche Stefania Andriola e Ilaria Fratoni.



I biglietti per il Festival sono acquistabili attraverso il sito del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia a questo link: http://www.museoscienza.org/focuslive