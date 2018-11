Meteo. Il maltempo insiste sull'Italia: al via un'altra giornata a rischio

Il maltempo non dà tregua all'Italia. La perturbazione numero 1 di novembre, responsabile di un'ondata di intenso maltempo, con violente raffiche di vento e nubifragi che hanno provocato anche alcune vittime, ci lascia in eredità un vortice di bassa pressione che fino a lunedì della prossima settimana rimarrà posizionato in prossimità della Sardegna influenzando il tempo sul nostro Paese.

In particolare nella giornata di oggi il centro della depressione si posizionerà ad ovest della Sardegna, da dove riuscirà a portare nuvole su gran parte del Paese e piogge diffuse soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Per sabato si prevede un parziale miglioramento al Centro e al Nord-Est, mentre il tempo resterà nuvoloso e a tratti piovoso al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori. Domenica probabile un nuovo peggioramento del tempo al Centro-Sud con piogge e temporali anche di forte intensità. Clima mite con le temperature in generale nella norma o leggermente sopra ma che risulteranno altalenanti in funzione della fasi di maltempo.

Foto ANSA

Previsioni meteo per oggi. Molte nuvole in tutta Italia. Piogge diffuse sulle regioni centrali, in Sardegna e Sicilia occidentale con fenomeni anche di forte intensità e associate a temporali.

Nel corso del giorno piogge sparse anche su Nord-Est, Lombardia, Liguria centro-orientale, Campania e nord della Puglia. Moderati venti di Scirocco al Centro-Sud. Temperature massime in crescita al Sud ed estremo Nord-Est, in gran parte d’Italia leggermente oltre la norma.

Previsioni meteo per sabato. Domani ancora nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite soprattutto nel versante adriatico. Rovesci e temporali sparsi sulla Sicilia; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna, in quest’ultima regione anche a carattere temporalesco. Temperature massime in aumento in gran parte del Centro-Nord.