Mercoledì residuo maltempo al Centro-Sud

In questi giorni assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni meteo favorito da una temporanea rimonta dell’alta pressione sul nostro Paese; lungo il bordo orientale dell’area anticiclonica però scivoleranno correnti relativamente fredde che raggiungeranno anche l’Italia, dove il miglioramento del tempo sarà perciò accompagnato da un generale calo delle temperature e da una ventilazione ancora sostenuta al Centro-Sud. Quindi mercoledì e giovedì prevalenza di cieli sereni al Centro-Nord e Sardegna, ma con qualche nebbia nelle ore più fredde. Nuvole più insistenti al Sud, con ancora qualche pioggia o rovescio, concentrati nella giornata odierna. Le temperature caleranno quasi dappertutto fino a collocarsi su valori leggermente al di sotto delle medie stagionali. Si conferma per venerdì l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, che attraverserà rapidamente il Nord-Ovest, il Centro e la Sardegna, per poi riportare condizioni di instabilità sabato soprattutto al Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Tempo soleggiato al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvoloso o molto nuvoloso nelle altre regioni con piogge o rovesci possibili su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: non si esclude la possibilità anche di qualche temporale, specie sull’Isola. In serata tendenza ad un’attenuazione dei fenomeni: qualche pioggia insisterà solo in Sicilia. Nella notte formazione di nebbie nella Val Padana centrale. Temperature massime quasi ovunque in calo. Ancora ventoso per venti settentrionali al Centro-Sud, sulle Isole e sull’alto Adriatico. Mari molto mossi o agitati, eccetto il Ligure. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75-85).

Per la giornata di mercoledì 28 novembre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Iglesiente Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave





Previsioni meteo per giovedì. Giovedì insiste la nuvolosità al Sud e su parte della Sicilia, ma con maggiori schiarite lungo le coste della Campania. Al mattino nuvoloso anche sul versante adriatico del Centro. In prevalenza soleggiato nel resto dell’Italia, ma con il passaggio di velature al Nord. Foschie e banchi di nebbia a inizio mattinata tra Lombardia e Piemonte. Nella notte anche in Emilia e nelle valli del Centro. Temperature minime in calo al Centro-Sud, massime in lieve diminuzione al Nord, in aumento nelle regioni centrali. La ventilazione resta sostenuta al Sud. Venti moderati anche al Centro.