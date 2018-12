Mercoledì di sole sull'Italia con qualche nebbia. Giovedì torna la pioggia

Mercoledì prevalenza di tempo soleggiato e stabile grazie alla temporanea espansione dell’alta pressione sul nostro Paese. La tregua però durerà poco, perché già alla fine del giorno l’avanguardia di una nuova perturbazione (la numero 2 del mese) raggiungerà l’Italia e giovedì questa stessa perturbazione scivolerà velocemente lungo la Penisola portando piogge sparse prima al Centro-Nord e poi, nella seconda parte del giorno anche al Sud. Dopo una breve pausa un’altra perturbazione transiterà tra la seconda parte di venerdì e sabato con effetti in rapido trasferimento da Nord verso Sud.

Nel fine settimana dell'Immacolata si installerà un flusso di correnti nord-occidentali insieme alle quali un'altra veloce perturbazione transiterà nella giornata di domenica. L’afflusso di aria più fredda associata a questa circolazione determinerà i primi cali delle temperature accompagnati anche da una decisa intensificazione dei venti settentrionali.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso; a tratti qualche nuvola in più solo al Nordest, versante adriatico e Sicilia tirrenica, ma senza piogge. Nella fascia centrale della Pianura Padana presenza di nebbie in graduale dissolvimento. Nel corso della giornata leggero aumento della nuvolosità medio-alta che potrà velare il cielo al Centro-Nord e in Sardegna. In serata nubi sempre più consistenti al Nord con locali precipitazioni nella successiva notte in particolare sulle Alpi centro-orientali e sulle Venezie.

Quota neve intorno ai 1300-1500 metri sulle Dolomiti e rilievi Friulani, a quote più elevate altrove.

Temperature massime in calo, più marcato al Nord, ma in ogni caso ancora in generale al di sopra della norma. Moderati venti da nord sulle regioni meridionali.

Foto ANSA





Previsioni meteo per giovedì. Al mattino ampie schiarite soprattutto sulla Sicilia, nubi sparse nelle altre regioni, più compatte al Centro-Nord e in Sardegna. Isolate piogge possibili in Toscana e zone limitrofe, sull'alto Adriatico e sulla Sardegna nord-occidentale. Non si esclude ancora qualche nevicata sulle Alpi di confine oltre i 1600 metri. Nel pomeriggio piogge probabili tra Marche, Umbria e Laziocon possibili rovesci sulle coste laziali. Qualche isolata pioggia non è esclusa in Campania, Sardegna nord-occidentale e sull'ovest della Sicilia. Al Nord-Ovest tendenza a graduali schiarite. In serata le piogge si concentreranno soprattutto tra Campania, Sicilia e bassa Calabria per poi esaurirsi nella notte. Per via delle schiarite nel corso della notte torneranno le nebbie su pianure e valli del Centro-Nord. Temperature massime in leggero calo quasi ovunque. Torna a rinforzarsi il Maestrale attorno alle isole maggiori.