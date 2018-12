Martedì residue piogge al Sud

Nelle prossime ore le regioni meridionali saranno alle prese con i residui effetti della perturbazione n.1 di dicembre che poi, gradualmente, si allontanerà lasciando spazio a un campo di alta pressione accompagnato da una massa d’aria mite che garantirà un po’ di stabilità con temperature in risalita fino a valori ben oltre la norma. Tuttavia, già alla fine di mercoledì si osserveranno le prime avvisaglie dell’arrivo di una perturbazione (la n.2) che transiterà rapidamente da nord a sud portando una breve fase piovosa eccetto al Nord-Ovest. Tra venerdì sera e sabato si attende l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.3) che porterà i suoi maggiori effetti in Lombardia, al Nord-Est e sulle regioni tirreniche, e aprirà la strada a intense correnti nord-occidentali che domenica accompagneranno un altro sistema nuvoloso verso il Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile con ampi rasserenamenti al Nord, ma con la locale presenza di nebbie in graduale dissolvimento sulla pianura padana centrale. Al Centro-Sud insisteranno un po’ di nuvole, ma con tendenza a graduali schiarite soprattutto sulle regioni centrali tirreniche. Nel corso della giornata locali piogge saranno ancora possibili su Molise, Puglia, Calabria e nordest della Sicilia. Temperature in generale aumento e sopra la norma del periodo. Venti di Maestrale sostenuti sulle isole maggiori.

Foto iStock/Getty Images





Previsione meteo per mercoledì. Giornata all'insegna della stabilità atmosferica su quasi tutte le regioni. Al mattino nebbie sul settore centrale della Valle padana e, localmente, sulle valli del Centro; addensamenti residui sul nord della Sicilia. In giornata tempo abbastanza soleggiato sulle regioni peninsulari; il cielo resterà grigio sulla parte centro orientale della Pianura padana, potrà essere velato da nubi alte sul resto del Nord. Temperature per lo più in lieve calo. Venti deboli al Centro Nord, moderati settentrionali al Sud e sulla Sicilia.