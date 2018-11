Martedì forti piogge al Centro-Sud

Nelle prossime ore la perturbazione n. 14 di novembre, associata a un vortice di bassa pressione, porterà ancora piogge sparse, a tratti anche intense, su regioni adriatiche e Sud, nevicate sull’Appennino e molto vento su tutti i mari, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Le condizioni meteorologiche miglioreranno nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e giovedì, quando avremo una breve tregua dal maltempo grazie all’alta pressione che tornerà temporaneamente ad allungarsi sulla nostra Penisola. Lungo il bordo orientale dell’area anticiclonica, però, scivoleranno correnti relativamente fredde che raggiungeranno anche l’Italia, dove il miglioramento del tempo sarà quindi accompagnato da un generale calo delle temperature. Venerdì, infine, arriverà sull’Italia l’ultima perturbazione del mese, la n. 15, che darà luogo a un nuovo peggioramento del tempo a partire dal Nord-Ovest e dalla Sardegna per poi raggiungere rapidamente sabato le regioni meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord-Ovest passaggio a tempo soleggiato nel corso della giornata. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Emilia Romagna (in esaurimento dal pomeriggio), regioni centrali adriatiche, Sud e Isole, anche di forte intensità su Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, Campania, Calabria tirrenica e Messinese. Neve oltre 1100-1400 sul versante adriatico dell’Appennino. Dalla serata i fenomeni si concentreranno lungo il medio versante adriatico e su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia, con fenomeni localmente intensi e temporaleschi nel settore tirrenico dell’isola. Temperature massime in lieve diminuzione nelle regioni adriatiche, al Sud e nelle Isole, in rialzo al Nord-Ovest. Venti di Maestrale fino a tempestosi con raffiche oltre 100 km/h attorno alle due isole maggiori. Mari fino a molto agitati. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 75-85).

Foto iStock/Getty Images

Per la giornata di martedì 27 novembre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-D, Basi-A2, Basi-C Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Roma, Bacini Costieri Nord Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Gallura, Iglesiente Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-D, Basi-E2, Basi-A2, Basi-A1, Basi-B, Basi-C, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-E2, Basi-A1, Basi-B, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Gallura, Iglesiente Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia,



Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì bel tempo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con locali banchi di nebbia all’alba nel settore centrale della Valpadana. Tra pomeriggio e sera giungeranno alcune velature nelle regioni di Nord-Ovest. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse e qualche rovescio su Puglia, Calabria meridionale e nord della Sicilia, in esaurimento definitivo tra sera e notte. In mattinata ultime locali precipitazioni tra Abruzzo e Molise, specialmente in prossimità delle coste. Nella successiva notte le nebbie potrebbero intensificarsi sulla Val Padana. Temperature in generale diminuzione, soprattutto le minime, con valori all’alba intorno allo zero al Nord: conseguenti deboli gelate. Venti dai quadranti settentrionali moderati o forti su mari e regioni centro-meridionali.