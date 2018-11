Maltempo sull'Italia, martedì rischio nubifragi su Campania, Lazio, Sicilia e, nella seconda parte della giornata, in Calabria

L’Italia è alle prese con il maltempo a causa della perturbazione atlantica (la numero 9 di novembre) attualmente attiva sulle regioni centro-meridionali, dove c'è il rischio di fenomeni intensi, ma è destinata ad allontanarsi alla fine della giornata. Un’altra veloce e più debole perturbazione (la n.10) transiterà nella giornata di mercoledì, con effetti essenzialmente concentrati nelle regioni di ponente. Seguirà un temporaneo miglioramento del tempo nella giornata di giovedì.

Dal punto di vista termico, terminato l’afflusso di aria fredda da est, assisteremo ad un generale rialzo delle temperature, che tuttavia dovrebbero mantenersi su valori prossimi alla media stagionale, in particolare al Nord dove, comunque, si avvertirà un clima di stampo più invernale che autunnale.



Per la giornata di martedì la Protezione Civile ha emesso l'allerta arancione di moderata criticità su sette regioni del Centro-Sud Italia, comprese le città di Roma e di Napoli. Nella città di Venezia martedì la marea sarà molto sostenuta.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord mattinata con cielo molto nuvoloso e residue piogge sul Nord-Est, quota neve a 500 metri; tendenza a schiarite a partire dal Nord-Ovest, più ampie in serata.

Cielo nuvoloso e tempo instabile nel resto del Paese: piogge sparse, rovesci e locali temporali più probabili su Marche, Umbria, Toscana, Lazio, regioni meridionali, Sardegna, Sicilia e, tra pomeriggio e sera, anche su Abruzzo e Molise. Fenomeni localmente intensi e insistenti tra bassa Toscana e Lazio, verso sera anche tra Campania e Calabria tirrenica. Nella notte tendenza a generale esaurimento delle precipitazioni. Temperature in generale rialzo, più sensibile al Centro-Sud; al Nord il clima resta invernale. Venti moderati o forti meridionali al Sud e in Sicilia. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitato lo Ionio.

Allerta Arancione su 7 regioni

Per la giornata di martedì 20 novembre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



Previsioni meteo per mercoledì. Graduale miglioramento, con passaggio a tempo a tratti anche soleggiato, nelle regioni di estremo Nord-Est e su quelle adriatiche, nei settori ionici e in Sicilia. Fin dal mattino cielo nuvoloso all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna, con locali piogge sull’isola sulla Liguria di Ponente.

Nel corso della giornata la nuvolosità si estenderà a Lombardia, Emilia, regioni tirreniche e Umbria, con brevi piogge e locali rovesci su basso Piemonte, Liguria, Toscana, coste laziali e campane. Tra sera e notte non si escludono locali precipitazioni anche nelle zone interne del centro e sulla Val Padana centrale. Nelle ore più fredde della giornata formazione di nebbia a banchi in Val Padana e nelle valli del Centro. Temperature minime in generale diminuzione, con valori all’alba intorno allo zero al Nord e probabili gelate; massime in lieve aumento al Nord, in Toscana e in Sardegna, in calo al Sud. Venti moderati o tesi occidentali tra ovest e nordovest al Sud e nelle Isole, con mari mossi o molto mossi.