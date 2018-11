Maltempo, esonda un torrente nel Messinese

E' esondato un torrente in provincia di Messina. Tra Taormina e Giardini Naxos un nubifragio ha provocato l'esondazione improvvisa del torrente Sirina in prossimità della foce trascinando in mare un'automobile. I temporali saranno possibili anche nelle prossime ore con effetti localizzati. Sulla Sicilia è attiva fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo gialla della Protezione Civile per rischio di temporali e rischio idrogeologico nei seguenti settori: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.