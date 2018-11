Maltempo all'estremo Sud: allerta arancione della Protezione Civile in Calabria

Nei prossimi giorni faremo i conti con un vero e proprio assaggio di tempo invernale, portato da correnti fredde orientali che continueranno a raggiungere le nostre regioni. In particolare un nuovo impulso freddo (perturbazione n°8) raggiungerà l’Europa centrale lambendo anche il Nord dove, fra lunedì e martedì, le temperature subiranno un ulteriore calo scendendo verso valori decisamente invernali. Il Sud, coinvolto più marginalmente dalle correnti fredde, sarà ancora alle prese con condizioni di maltempo portate dalla perturbazione africana (n°7) che, tuttavia, tenderà ad allontanarsi già alla fine della giornata. Nel frattempo una nuova perturbazione atlantica (la n°9) riuscirà a farsi strada verso il Mediterraneo causando un peggioramento soprattutto dalla seconda parte di lunedì con piogge e temporali intensi e venti di Scirocco che, al Centro-Sud, sostituiranno quelli freddi nord-orientali. Le precipitazioni tenderanno a interessare anche il Nord dove, a causa delle basse temperature, tra lunedì e martedì la quota neve si abbasserà notevolmente favorendo nevicate a quote collinari specie al Nord-Ovest, con la possibilità di qualche spolverata anche sulle zone di pianura, specie in Piemonte e zone pedemontane di Lombardia ed Emilia occidentale.

Previsioni meteo per domenica. Prevalenza di tempo soleggiato al Nord, a parte un po’ di nubi su Piemonte, alta Lombardia ed Emilia Romagna con qualche pioggia in Romagna. Schiarite anche sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sicilia occidentale. Nuvoloso altrove con piogge sparse lungo il medio-basso Adriatico, buona parte del Sud eccetto le coste tirreniche e sulla Sardegna orientale; fenomeni localmente intensi sul versante ionico. Nevicate sull’entroterra adriatico oltre 900-1200 metri. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo. Venti intensi nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

La Protezione Civile per la giornata di domenica ha emanato:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-E2, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-E2, Basi-E1 Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea Puglia: Puglia Centrale Bradanica, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Bacini del Lato e del Lenne Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave

Previsioni meteo per lunedì. Giornata in generale nuvolosa, a parte delle schiarite che resisteranno al mattino fra Liguria e regioni centrali tirreniche. Piogge inizialmente su Sardegna, ovest Sicilia e alta Calabria, e qualche nevicata oltre 500 metri sulle Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel pomeriggio piogge sempre più intense anche temporalesche coinvolgeranno, oltre a Isole e Calabria, anche Lazio e Campania, ma in graduale estensione al resto del Paese fra sera e notte. Nel pomeriggio deboli nevicate fino a 300-500 metri su Lombardia nord-occidentale e Piemonte. Qualche pioggia sul basso Veneto. La sera piogge in intensificazione sull’Emilia Romagna e sulla pianura veneta. Nella notte neve fino a quote molto basse nell’ovest dell’Emilia. Temperature quasi ovunque in ulteriore calo al Nord in leggero rialzo al Sud. Venti in rinforzo nel corso della giornata.

