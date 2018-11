Lunedì neve a quote molto basse su Alpi e Piemonte

L’inizio della settimana avrà un sapore praticamente invernale a causa di correnti fredde che, in arrivo dai confini orientali del continente, attraverseranno ancora la nostra penisola, e in particolare le regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud prenderà gradualmente il sopravvento un flusso di aria più tiepida e umida spinta da venti meridionali. In particolare un nuovo impulso freddo (perturbazione n°8 di novembre) lambirà lunedì il Nord Italia, dove le temperature subiscono un ulteriore calo scendendo verso valori decisamente invernali. Il Centro-Sud, non coinvolto dalle correnti fredde, sarà ancora alle prese con condizioni di maltempo portate da una nuova perturbazione (la n°9 del mese) che causerà un nuovo peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e temporali localmente anche intensi. Velocemente la perturbazione risalirà lungo la Penisola andando a coinvolgere nel corso della giornata di lunedì anche il Centro e, verso sera-notte, il Nord-Est. Per la giornata di lunedì 19 novembre Allerta Arancione in Sardegna per rischio idrogeologico.



Previsioni meteo per lunedì. Lunedì cielo in prevalenza nuvoloso su tutta l’Italia. Precipitazioni sparse su estremo Nord-Ovest (con neve oltre 300-500 metri). Rovesci e temporali in Sardegna, sulla Campania e sul Lazio. Piogge sparse al Sud, più insistenti sulla Puglia. Nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno anche a Umbria, Marche e bassa Toscana. Dalla sera precipitazioni sparse anche su Emilia Romagna e regioni di Nord-Est. Qualche piovasco sul centro-sud della Sicilia. I fenomeni più intensi riguarderanno la Sardegna, la Campania e il Lazio meridionale. Nella notte neve fino a quote collinari sull’Emilia occidentale. Venti in rinforzo su tutte le regioni, specialmente dalla sera. Temperature in ulteriore calo al Nord con valori al di sotto della norma. La nostra previsione per lunedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA medio-basso, pari a 70).

Foto Ansa



La Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 19 novembre:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Gallura, Iglesiente



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale Sardegna: Campidano, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Gallura, Iglesiente

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Appennino di Rieti, Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Umbria: Medio Tevere, Chiani - Paglia, Alto Tevere, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Basso del Sangro, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro Puglia: Basso Ofanto, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Fortore, Sub-Appennino Dauno, Salento Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al mattino ultime precipitazioni all’estremo Nord-Est. Nel corso del giorno nubi in diradamento al Nord-Ovest. In giornata piogge e rovesci su Lazio, Campania, Umbria. Qualche temporale sulla Puglia, specie nel settore meridionale. Rovesci isolati nel sud della Sardegna. Tra pomeriggio e sera rovesci e temporali anche su Sicilia e Calabria. Temperature quasi ovunque in aumento. Venti: forte Bora al mattino sull’alto Adriatico. Venti intensi meridionali al Centro-Sud. Nel corso della giornata venti in attenuazione.