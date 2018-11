Lunedì ancora piogge su Liguria e Sicilia. Allerta per la piena del Po in Veneto e Emilia

L’alta pressione sarà la protagonista per gran parte di questa settimana: il suo rinforzo sull’Italia assicurerà tempo stabile e assenza di piogge significative, fatta eccezione per il Nord-Ovest, specialmente la Liguria, e per la Sicilia orientale, dove a inizio settimana permarrà il tempo instabile. Continua intanto anche lunedì l'allerta arancione su settori di Veneto e Emilia Romagna per il transito della piena del Po. E, nel frattempo, si contano i danni provocati dal maltempo degli scorsi giorni. In particolare, le forti piogge che hanno colpito Genova nel weekend hanno causato numerose frane e smottamenti: in Val Varenna, sulle alture del capoluogo ligure, la frazione di San Carlo di Cese è rimasta isolata. Si cerca inoltre una persona che potrebbe essere stata travolta dalle acque del torrente Varenna. Per buona parte della settimana il clima si manterrà eccezionalmente mite per la stagione. Le temperature, infatti, previste in ulteriore aumento, si manterranno ancora al di sopra della norma anche di 5-6 gradi, in modo più marcato intorno a metà settimana al Nord e soprattutto nelle Alpi dove lo zero termico si porterà tra i 3500 e i 4000 metri di quota (un livello tipico da piena estate). La stabilità atmosferica prevista, inoltre, favorirà la comparsa di nebbie, localmente anche fitte, e di strati di nubi compatte su pianure e valli del Centro-Nord. La situazione è favorevole anche all’accumulo di inquinanti, soprattutto in Pianura Padana.

Previsioni meteo per lunedì. Sulle regioni di Nord-Ovest, estremo Nordest e Toscana nuvolosità variabile, più compatta tra Lombardia, Piemonte e Liguria, dove saranno ancora possibili residue deboli piogge o pioviggini, particolarmente insistenti sulla Liguria centrale. Nubi anche sul settore orientale della Sicilia, con il rischio di locali rovesci. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato. Di nuovo nella notte nebbie localmente dense su Val Padana centro-orientale, pianure e valli del Centro e della Puglia. Temperature: stazionarie o in leggero rialzo le massime al Nord. Clima diurno decisamente mite, con punte di 20 gradi e oltre al Centrosud e nelle Isole. Venti: moderati o tesi di Scirocco attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 80-85).





Per la giornata di lunedì 12 novembre la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese; Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie,Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto; Veneto: Piave pedemontano, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Previsioni meteo per martedì. Ancora nubi compatte su Liguria, Piemonte e Lombardia, con il rischio di sporadiche piogge o pioviggini ancora una volta sulla Liguria centrale: fenomeni, questi, in esaurimento nella seconda parte della giornata. Al Nord-Est e in Toscana cielo parzialmente nuvoloso, con anche la presenza di nebbie localmente fitte in pianura e lungo le valli. Qualche annuvolamento insisterà anche sui settori orientali delle Isole. Non è esclusa qualche sporadica pioggia nel Cagliaritano. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, a parte la presenza di nebbie nelle valli del Centro e sulle pianure della Puglia durante le ore più fredde del giorno. Tra pomeriggio e sera tendenza a schiarite sulle Alpi e sull’alta pianura padana. Nella notte torneranno le nebbie in buona parte della pianura padano-veneta, nelle valli del Centro e sulle pianure pugliesi. Temperature massime in ulteriore, lieve rialzo al Nord. Insiste lo Scirocco intorno alla Sardegna.