Laghi esondati e allerta per la piena del Po

Fiumi e laghi del Nord Italia stanno ricevendo in queste ore la pioggia abbondante caduta negli ultimi giorni. Il livello del Lago Maggiore nell'arco di 10 giorni è salito di 2 metri e 30 cm: il lago è esondato a Verbania invadendo la passeggiata di Pallanza. Al lago affluiscono, in queste ore, 1.680 metri cubi d'acqua al secondo e il livello continua a salire. Esondato anche il lago d’Orta che ha invaso i giardini pubblici a Omegna.

La Piena del Po sta transitando tra Lombardia ed Emilia: la piena ha passato il Ponte Becca ed ora è attesa a Piacenza dove il livello è aumentato fino a 6.48 metri, superando la soglia 2. In giornata è atteso il passaggio della piena anche nei tratti parmensi e reggiani. Ed è proprio per la piena del Po che la Protezione Civile ha diramato per oggi, giovedì 8 novembre, l'allerta arancione per rischio idraulico su settori di Veneto ed Emilia Romagna.

Foto ANSA

Danni per 3 miliardi. Stato di emergenza richiesto da 11 regioni

Superano i tre miliardi di euro i danni causati dal maltempo che non ha risparmiato nessuna regione d'Italia. La stima è del ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli, che, durante un sopralluogo nel Tigullio, ha annunciato l'intenzione di nominare un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza. In attesa del Consiglio dei ministri urgente, previsto per giovedì o al massimo venerdì, sono undici le Regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza. Le richieste sono state inoltrate alla Protezione Civile da Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lazio, Sardegna, Calabria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige.

Foto ANSA