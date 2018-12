Il tempo migliora al Sud

L’ultima perturbazione di novembre lascerà ancora qualche residuo effetto all’estremo Sud, prima di allontanarsi definitivamente verso il Mediterraneo orientale. Alle sue spalle vivremo una temporanea tregua interrotta dalla prima perturbazione di dicembre che transiterà rapidamente da nord a sud, allontanandosi già lunedì. Questo nuovo sistema nuvoloso sarà piuttosto debole.Tra martedì e mercoledì si rafforzerà temporaneamente l’alta pressione che tuttavia aumenterà il rischio di formazione di nebbia. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da una massa d’aria molto mite che sarà responsabile di un generale rialzo della temperature che torneranno al di sopra della media stagionale in particolare nelle minime notturne e nelle massime relative alle aree soleggiate. In montagna lo zero termico tornerà a superare i 3000 metri fino a toccare i 3500 sulle Alpi occidentali a metà settimana. lascerà ancora qualche residuo effetto all’estremo Sud, prima di allontanarsi definitivamente verso il Mediterraneo orientale. Alle sue spalle vivremo una temporanea tregua interrotta dallache transiterà rapidamente da nord a sud, allontanandosi già lunedì. Questo nuovo sistema nuvoloso sarà piuttosto debole.ì si rafforzerà temporaneamente l’alta pressione che tuttavia aumenterà il rischio di formazione di. Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata dache sarà responsabile di un generale rialzo della temperature che torneranno al di sopra della media stagionale in particolare nelle minime notturne e nelle massime relative alle aree soleggiate.tornerà a superare i 3000 metri fino a toccare i 3500 sulle Alpi occidentali a metà settimana.

Previsioni meteo per domenica. Giornata in generale nuvolosa, con schiarite più ampie sul Centro Italia e in particolare tra Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania. Al Sud residue precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale, più probabili al mattino. Deboli precipitazioni anche su Valle D’Aosta, Alpi di confine, Liguria centro-orientale e centro-nord della Toscana; sui rilievi alpini quota neve intorno a 1500-2000 metri. Tra sera e notte possibili precipitazioni sparse anche al Nordest e sulle regioni centrali tirreniche. Temperature massime in lieve aumento al Nordovest, sulle regioni del medio Adriatico e al Sud. Ancora un po’ ventoso nello Ionio, venti più deboli altrove.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio di temporali in Salento e per rischio idrogeologico in Salento e su alcuni settori della Sicilia (Nord-Orientale, versante tirrenico e Isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico). ha diramatoper rischio di temporali in Salento e per rischio idrogeologico ine su alcuni settori della(Nord-Orientale, versante tirrenico e Isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico).

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per lunedì. Cielo da nuvoloso a coperto in tutto il Centrosud, in Emilia Romagna e sull’alto versante Adriatico: deboli piogge o pioviggini intermittenti su regioni tirreniche, Umbria, Puglia meridionale e al mattino anche sul medio Adriatico. Cielo nuvoloso lungo la barriera alpina con deboli precipitazioni su Alpi piemontesi e Valle d’Aosta, nevose oltre 2000-2200 metri in esaurimento nella notte. Nel resto del Nord schiarite sempre più ampie ma nebbie in formazione in Pianura Padana nelle ore più fredde. Temperature in aumento al Centronord. Venti localmente moderati occidentali sui mari di Ponente e nelle Isole.