Giovedì tempo in miglioramento sull'Italia

Giovedì un promontorio anticiclonico si espanderà temporaneamente dal Nord Africa fin sopra l’Europa centrale assicurando una fase di tempo più stabile sul Mediterraneo centro-occidentale: i venti freddi settentrionali che soffiano sulla penisola italiana si attenueranno gradualmente nel corso della giornata di giovedì. Venerdì una perturbazione atlantica (la numero 15 del mese) si avvicinerà ai settori più occidentali del nostro Paese con i primi significativi effetti attesi solo a fine giornata su Liguria, Sardegna e medio Tirreno. Sabato scivolerà verso la Sicilia e sulle estreme regioni meridionali; poi domenica darà luogo a residue piogge sui versanti ionici. Nei prossimi giorni nelle temperature prevarranno i rialzi, con valori inizialmente vicini alla norma.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo più stabile su tutto il Paese. Ancora un po’ di nuvole a carattere irregolare sulle regioni centrali adriatiche, in Basilicata, Puglia centro-settentrionale, nordest della Calabria e Sicilia settentrionale, ma senza precipitazioni. Ben soleggiato altrove con al Nord un cielo a tratti velato da nubi alte e qualche addensamento sulle fasce prealpine. Temperature massime in calo al Nord, in Toscana e in Sardegna, per lo più in lieve rialzo nel resto d’Italia. Venti settentrionali in attenuazione, ancora moderati al Sud e in Sicilia, con rinforzi sullo Ionio. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto. (IdA pari a 85-90).

Foto Ansa

Previsioni meteo per venerdì. Nuvolosità in aumento al Centro-Nord, a iniziare dalle regioni di Ponente, in Sardegna e sulla Sicilia sud-occidentale. Al mattino qualche pioggia occasionale sul Lazio centrale. Nel pomeriggio deboli e brevi precipitazioni su Piemonte occidentale, Ponente ligure e Valle d’Aosta sopra 600-900 metri. La sera piogge isolate anche sulla Liguria centrale, qualche pioggia o rovescio in Sardegna e sulla bassa Toscana. Venti moderati meridionali intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia, da nord-nordest sul Ligure occidentale. Temperature: minime in calo al Sud e in Sicilia, ancora valori vicini allo zero al Nord. Massime in ulteriore, lieve calo al Nord-Ovest, senza grandi variazioni altrove.